El FC Cartagena hace números para traer las piezas restantes

La situación económica del Cartagena no es la ideal y los problemas con el fair play financiero están condicionando el final del mercado de fichajes. La plantilla del conjunto albinegro está incompleta, ya que solo cuenta el ‘Pitu’ Abelardo con 20 jugadores cuando estamos a menos de una semana del cierre del plazo de fichajes. Hay que recordar que el próximo viernes día 30 a las 23:59 se acaba el mercado estival y el club portuario faltan al menos tres piezas, que no está nada claro que finalmente acaben llegando las tres.

Lo que está claro es que ante el Zaragoza no estarán las incorporaciones necesarias para cerrar la plantilla, por lo que el técnico asturiano del Cartagena no podrá disponer de su plantel ideal en el debut liguero como local. Al jugar el equipo el lunes había un día más de margen para que los posibles refuerzos pudieran llegar, pero tendrá que ser para la tercera fecha. Tras la derrota de la primera jornada y enfrentándose a un equipo que en el primer partido fue tan contundente, venciendo 0-4 al Cádiz, no poder tener todas las alternativas posibles, es un problema para el entrenador albinegro.

Dos refuerzos

Hay dos posiciones donde el equipo anda más justo. Para afrontar una Segunda División, que a priori, sobre todo tras los últimos ascensos desde Primera RFEF, se ve como una de las más duras de los últimos años, es inviable con solo 20 jugadores. El caso del lateral derecho, con Martín Aguirregabiria como único jugador puro, es debatible. Desde el punto de vista del club, la confianza puesta en el lateral vitoriano que llega procedente del Famalicao portugués es total y sumado al fichaje de Jorge Moreno, que puede ocupar tanto esa posición como en la de central, el puesto está cubierto. El centrocampista que le dé un salto de calidad al equipo y el extremo que aporte desborde desde la banda, sí que ficharán o eso es lo que se transmite desde el club. Son fichajes prioritarios y necesarios, por calidad y cantidad de la plantilla actualmente. Otro handicap que obliga a estas incorporaciones es que el filial este año compite en la Tercera Federación, es decir, hay tres categorías de diferencia y es muy complicado que los jugadores del segundo equipo puedan aportar.

El trabajo de la dirección deportiva está siendo incansable y se ha visto en la ingeniería económica para realizar los fichajes, ya sea en forma de cesiones o llegando libre, pero falta un apuntalar una plantilla que a una semana del cierre sigue siendo escasa.

Toni Fuidias, inscrito

El guardameta Toni Fuidias podrá jugar ante el Zaragoza. No pudo ser inscrito para la primera jornada liguera ante el Burgos por un problema burocrático, pero estará disponible para el próximo lunes con ficha del filial, tras resolverse el problema. El ex portero de la cantera del Real Madrid podrá disputarle el puesto a Pablo Campos, que fue el encargado de defender el arco del Cartagena en El Plantío. Abelardo dispone de toda la plantilla.

EfeséXperience desde el lunes

Esta semana el cuadro albinegro lanzó su último proyecto, EfeseXperience, para que los aficionados del club puedan vivir los partidos del equipo de una manera diferente y que eso sirva para aumentar los ingresos del club y ayudar a cumplir con el equilibrio financiero necesario . EfeseXperience ya está disponible para los aficionados desde este primer encuentro como local ante el Zaragoza. Tiene un precio de 150 euros y el que lo adquiera podrá vivir el partido de una manera diferente. Entre los servicios que ofrece el club está bajar al vestuario local antes de que comience el encuentro, ver cómo llegan los jugadores al campo y fotografiarse con ellos. También incluye un Tour por el estadio y ver el calentamiento previo al partido a pie de campo en el césped. n