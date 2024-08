La dinamita del FC Cartagena tiene nombre y apellidos

El FC Cartagena presentó en sociedad a sus últimos fichajes, a la espera de que se pueda producir alguna llegada más. Pocho Román y Gastón Valles gozaron de sus primeros minutos como albinegros en El Plantío, recién llegados al proyecto portuario. Después de unas cuantas jornadas de trabajo a las órdenes de Abelardo y tras causar una buena impresión en su estreno, ambos futbolistas prometen entrega y compromiso.

Gastón gozó de una gran ocasión para empatar el partido en Burgos durante el segundo acto, pero no acertó en el uno contra uno frente al portero. El joven jugador uruguayo valoró positivamente los primeros días en la ciudad portuaria y afirmó que está intentando adaptarse rápidamente. El atacante cedido por el Espanyol empezó el curso pasado en el Vélez, que entonces competía en Segunda Federación, dos categorías por debajo. Su buen hacer y prometedora proyección le llevaron al filial perico y al primer equipo en apenas unos meses. Ahora, su etapa en Benipila se centra en buscar minutos de calidad: «En el Espanyol no iba a tener la continuidad que necesitaba y cuando hablé con Manolo Sánchez Breis me transmitió esa confianza».

Gastón alertó de que el nivel de los rivales de LaLiga Hypermotion será muy parejo. «No hay que dejar ni un milímetro de ventaja porque aquí cualquier equipo te puede ganar y creo que con ese aprendizaje podemos competir muy bien», expresó el ariete uruguayo. El delantero también ofreció detalles de lo que les está pidiendo el ‘Pitu’ en estas primeras sesiones de trabajo. «La verdad que lo que más te pide Abelardo es la entrega, el compromiso tanto táctico como las ganas de jugar y la intensidad», explicó.

Valles puso en valor la calidad del grupo actual del FC Cartagena. «Se ve una plantilla muy competitiva en la que todos tiramos para el mismo objetivo, que es ganar cada partido», aclaró un Gastón, que también adelantó que el bloque mejorará y crecerá con el paso de las semanas. Sobre su debut en El Plantío, el uruguayo reconoció sentirse «pasado de revoluciones» y con cierta ansiedad por querer jugar y dejar su impronta en el encuentro: «Creo que me encontré bien, cómodo con mis compañeros». «Obviamente, hay que mejorar muchas cosas, pero fue la primera semana y esto es muy largo», añadió.

En esta misma línea se expresó el otro flamante fichaje para el ataque. Pocho Román también tuvo presencia en el choque frente al Burgos, muy especialmente por el lado derecho llegando a asistir al propio Gastón en aquella ocasión que el uruguayo estrelló en Ander Cantero. El argentino aportará «profundidad, entrega y sacrificio» al servicio del Cartagena procedente de la cantera del Barcelona. Román también desembarca en la trimilenaria buscando minutos después de una temporada marcada por las lesiones y la falta de oportunidades en el filial blaugrana. «Necesitaba un cambio de aire, dar un salto a una linda Segunda División para jugar, aprender y sumar minutos», sostuvo. El bonaerense reconoció igualmente que el curso anterior no se correspondió con sus expectativas y espera dar un buen nivel bajo la batuta de Abelardo.

El atacante cartagenerista también echó la vista atrás para analizar la derrota en Burgos. Román justificó que el partido fue difícil, pero que el equipo salió a ganar, independientemente de jugar como visitante. Sobre su adaptación a la dinámica de grupo, enfatizó la presencia de otro jugador argentino -Damián Musto- como ayuda y reconoció sentirse cómodo.

En cuanto a las exigencias de Abelardo, el joven extremo comunicó lo que el técnico asturiano le demanda: «Me dijo que sea yo y que demuestre todo lo que puedo dar para el equipo». Al mismo tiempo, Pocho Román destacó que el técnico gijonés le ha transmitido mucha confianza y le ha asegurado oportunidades dentro del campo. Una chance que ya tuvo en la recta final de la jornada inaugural ante el Burgos y que podría repetir en el estreno del cuadro marítimo en el Cartagonova el próximo lunes frente al Real Zaragoza (19.00).