El Real Murcia presenta a Ben Knight y Juan Carlos Real.

El Real Murcia ha presentado a dos jugadores llamados a ser importantes esta temporada. Dos perfiles totalmente distintos, pero que deben ser determinantes para que el club grana alcance el objetivo del ascenso esta campaña. Se trata de Ben Knight y Juan Carlos Real, que han comparecido ante los medios y se han fotografiado con su nueva camiseta en Nueva Condomina.

Por un lado, Ben Knight, joven extremo diestro inglés, que llega procedente del Manchester City. Tiene 21 años y es su primera experiencia fuera de las islas. El proceso de adaptación es su principal handicap, sobre todo al principio, pero en la entidad murcianista hay muchas ilusiones puestas en él. "Muy contento de haber disfrutado de los primeros minutos con la camiseta del Murcia, tras una semana dura de entrenamientos" expresó Ben Knight al inicio de su rueda de prensa. El ex del Manchester City tiene claro dónde puede contribuir al equipo: "Con goles, con asistencias, pero sobre todo con trabajo duro, y en cuanto me habitué a jugar con mis compañeros será todo mucho más fácil". En relación con las razones que le convencieron por firmar con el Real Murcia, el internacional en categorías inferiores de la selección inglesa ha sido muy contundente: "Tenía ganas de probar en el fútbol español, tras dos años difíciles para mí, quería un cambio para mejorar y Murcia es el sitio ideal para dar un salto en mi carrera". El idioma de momento está siendo un obstáculo para Ben Knight, sobre todo para entender qué le pide el técnico Fran Fernández, pero el extremo inglés explica cómo está solventándolo de momento: "Hasta ahora, gracias a las traducciones de los compañeros, estoy entendiendo todo lo que nos pide el entrenador. El técnico pide que el entrenamiento sea intenso, que se trabaje duro, pero cuando se entrene con balón, que haya velocidad en el juego."La afición es uno de los grandes valores que tiene el Real Murcia y Ben Knight ha investigado para conocerla: "He podido ver varios vídeos en Youtube y estoy ilusionado y deseando poder jugar delante de ellos"

El Real Murcia presenta a Ben Knight y Juan Carlos Real / Prensa Real Murcia

La otra presentación ha sido la de Juan Carlos Real, para muchos la gran incorporación del Real Murcia en este mercado de fichajes. El mediapunta, que llega procedente del Cartagena, ha bajado una categoría para enrolarse en las filas murcianistas. Reconoce que las negociaciones llegaron pronto a buen puerto: "Ha sido todo muy rápido, pasaron pocos días desde que se pusieron en contacto conmigo desde el club, tanto Asier (Goiria) como Fran (Fernández) y mi situación en el Cartagena no era la ideal, al ver un proyecto así fue muy rápido y estoy muy agradecido a ambos para traerme aquí". La figura del entrenador ha sido clave en su llegada: "Ha sido muy importante, saber sus intenciones, etc. Para tomar una decisión así es importante que conozcas al técnico y que te presente así el proyecto".

Juan Carlos Real ha realizado una gran pretemporada con el Cartagena y físicamente se encuentra muy bien para estar a las órdenes de Fran Fernández para este mismo fin de semana. El mediapunta reconoce que la experiencia que ya acumula en el mundo del fútbol puede ayudar y ser uno de los futbolistas con más galones en el vestuario: "Sí, cada uno tenemos unas condiciones aquí, los años en el fútbol tiene que ser algo que tengo que poner a disposición del grupo. Es importante la mezcla entre jugadores jóvenes y más veteranos y estar todos unidos en el mismo objetivo". Siempre ha jugado de mediapunta o de segundo delantero, pero está abierto a jugar donde Fran Fernández lo necesite: "Tal vez el equipo, por circustancias necesite jugar de otra forma, me adapto a todo lo que me piden".

Aunque lleva pocos días en la entidad murcianista, al igual que Ben Knight, Juan Carlos Real ha podido sentir lo que es el Real Murcia: "Es un club de otra dimensión a la categoría en la que está. Todos estamos con mucha ilusión, tantos jóvenes como veteranos. A la afición le pido que nos arrope, que tendremos momentos mejores y momentos peores durante la temporada, si estamos juntos todo será más fácil."

Goiria: "Faltan por hacer dos o tres movimientos más"

Asier Goiria ha atendido también a los medios de comunicación y ha reconocido que todavía quedan entradas y salidas por hacerse hasta que se cierre el mercado de fichajes. "No te puedo detallar exactamente, pero tiene que haber movimientos, dos o tres movimientos pueden darse".

En la rampa de salida hay tres nombres. Andrés López, Totti y Álex Rubio son tres jugadores que pueden abandonar la disciplina del club murcianista antes de que se cierre el plazo de fichajes. El director deportivo vasco ha hablado tanto del mediocentro como del delantero y no ha cerrado la puerta a su salida: "Totti y Álex Rubio son jugadores del Real Murcia y todas las situaciones se pueden dar hasta que se cierre el mercado de fichajes. Sobre Andrés, estamos contentos y veremos qué pasa". En relación con Isi Gómez no ha querido pronunciarse: "Vamos a ver su evolución y veremos junto a los médicos cómo está. Es un jugador especial. Él está encantado de estar con nosotros y va a hacer lo posible por recuperarse cuanto antes".