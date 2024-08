Paula Badosa sobre su lesión en su espalda: "Me dijeron que no podría volver a jugar al alto nivel"

Paula Badosa, la tenista española de 26 años, dio una entrevista en la Cadena Ser explicando el calvario que sufrió debido a sus molestias continuadas en la espalda. Los médicos llegaron a recomendarle dejar el deprote al menos un año y le advirtieron de "que no podría volver a jugar al alto nivel".

La jugadora nacida en Nueva York parece estar recuperando su mejor versión tras vencer en Washington y llegar a las semifinales de Cincinnati, algo que no ocurría desde hace más de dos años. Una recuperación que da esperanza a la deportista catalana para confiar en poder llegar en un buen estado de forma al US Open. El regreso de Badosa ha sido celebrado por personalidades del tenis español. Recuperar a la tenista que maravilló al mundo y llegó a estar en el número 2 del ranking WTA coronándose en Indian Wells en el año 2021.

Todo se torció en Roma 2023 cuando, en un encuentro, se fracturó una vértebra y, tras varios intentos de volver a la normalidad, las molestias se prolongaron y terminaron mermando su juego. La única manera para que pudiera competir era infiltrándose según le dijeron los médicos: "Lo raro era que yo me tuviera que infiltrar tanto. Para ellos mi recuperación era estar un año parada, volver, máximo una infiltración y olvidarte del tema... Pero me dolía y no me servían las infiltraciones. ¿Si me llegaron a decir que me retirase del tenis cuando no respondía mi cuerpo? Me dijeron de estar parada más de un año y no hubiese habido posibilidad de volver a jugar a tenis de alto nivel. Y para mí no jugar a alto nivel no tenía sentido".

Cambio drástico

Su punto de inflexión llegó este año después de tocar fondo en el Masters 1000 de Madrid, donde terminó eliminada en la primera ronda. "A ver, yo cuando llego a Madrid, toco fondo. Creo que es el torneo donde fue mi punto de inflexión. Sin embargo, tengo una cosa en mi carácter que cuando toco fondo es como que saco fuerzas: ahí lo pasé muy, muy mal. Estuve la semana siguiente muy mal, pero traté de buscar soluciones en temas médicos, en tema físico, en tema psicólogo... O sea, cambié totalmente todo y dije 'voy a volver a lo que tenía en 2021", explicó Badosa.

"Entonces yo hago un punto de inflexión: creo que todo el mundo a mi alrededor me dice 'ostras, se ha vuelto loca', pero yo sentí eso por dentro. Sabía que era lo que me iba a ayudar, romper con todo, empezar desde cero. Estaba fuera del top 100, me ha tocado picar piedra y ahora cada partido va a ser una batalla. Confiaba en que iba a salir eso, pero lo único que tenía miedo era por mi espalda", concluyó la tenista. Y es que Badosa llegó a estar en la posición 139 del ránking WTA pero a través de su trabajo duro se ha situado en la 27.

US Open

El futuro próximo de la tenista es el US Open. Sobre este torneo, la deportista de Begur dijo:" No paso de segunda ronda. Me da muchísima rabia, pero también lo tengo ahí, ¿sabes?. Vengo jugando bien".

Masters de Canadá: Paula Badosa - Yulia Putintseva / EFE / Julio César Rivas

Con su recuperación y su acercamiento a su mejor nivel, Badosa se mostró muy confiada: "Puedo hacer un buen papel. Mira, estoy con confianza, vengo jugando bien y tengo las ganas de romper esa barrera, de hacerlo bien".