El camino de Carlos Alcaraz para levantar el triplete en Nueva York

Carlos Alcaraz hizo historia en septiembre de 2022 al levantar el primer Grand Slam de su carrera en Nueva York. El tenista murciano conquistó hace dos años el US Open al imponerse a Casper Rudd y desde entonces no ha tocado techo. Se mantuvo durante semanas en el número 1 del ránking de la ATP y en este tiempo ha añadido tres grandes conquistas a su palmarés al imponerse en Wimbledon en 2023 y conquistar tanto Roland Garros como la hierba de Londres en 2024. Llega a Estados Unidos con la posibilidad de levantar su tercer Grand Slam consecutivo, el tercero en una misma temporada de los cuatro que hay en juego. Por lo que tendrá la oportunidad de emular hazañas de leyendas como Rod Laver, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic.

De hecho, el tenista serbio, al que no se encontrará hasta en una hipotética final tras el sorteo del US Open celebrado este jueves después de conquistar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París ante el murciano, es el último que logró esta gesta. Al serbio, campeón olímpico en París, solo le faltó por ganar en 2011 y 2015 Roland Garros, mientras que en 2021 se le escapó el US Open, donde llegó hasta la final, en la que perdió frente al ruso Daniil Medvedev. En 2023, cuando ya nadie lo esperaba, solo le faltó Wimbledon, donde se encontró en la final con Carlos Alcaraz, el tenista que quiere hacer más grande su leyenda pese a que cuenta con solo 21 años de edad.

El jugador de El Palmar llega a la última gran cita del calendario de la ATP, que arranca este lunes 26 de agosto, después de caer eliminado en Cincinnati a las primeras de cambio por el francés Gaël Monfils en un partido que puso contra las cuerdas al propio Alcaraz y al que hizo perder los nervios. Ha contado con más días el murciano para poder preparar la cita de Nueva York, en la que buscará levantar su segundo US Open, después de un año muy exigente a nivel físico al afrontar un verano en el que ha disputado todos los encuentros posibles tanto en Roland Garros como Wimbledon. A eso hay que añadirle los duelos que le permitieron alcanzar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos junto a los enfrentamientos de dobles que disputó junto a Rafael Nadal.

Cuadro para Alcaraz en el US Open

El tenista murciano, actual número 3 del ránking ATP, se enfrentará en primera ronda a un rival que todavía está por conocerse y que llegará de la ronda previa. En la segunda ronda se medirá a Shapovalov o Botic Van de Zandschulp, mientras que en su tercer enfrentamiento le podrían esperar Zhang, Gastón o el británico Jack Draper, quien ocupa el puesto 25 en la ATP. En octavos le esperarían Korda, el número 16 del ránking, Tabilo, Machac o Coric; mientras que en cuartos de final podría enfrentarse a De Miñaur, Arnaldi o Khachanov o al polaco Hubert Hurkacz, actual número 7 de la ATP.

Cuadro de Carlos Alcaraz para el US Open 2024. / US Open

En unas hipotéticas semifinales, el tenista murciano se puede enfrentar al italiano Jannick Sinner. Número 1 del ránking de la ATP y que llega a Nueva York bajo el foco por el positivo por 'clostebol' detectado en Indian Wells y en el que ha sido absuelto, a pesar de que ha perdido los puntos y el dinero ganado en el torneo. Mientras que en la final le esperaría el serbio Novak Djokovic, por lo que podría repetirse el duelo final del último Grand Slam -en el que se impuso el murciano en Wimbledon- y el de la final de los Juegos de París, en una tercera superficie.