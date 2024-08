¿Ha cambiado el himno de la Champions? Así es la vuelta al pasado de la UEFA que genera controversia

Si usted es de los que sigue sentándose a las 20:45 para ver los partidos de Champions (son a las 21:00 desde hace años) le va a costar adaptarse a la nueva temporada el máximo torneo de clubes. La competición estrena formato, con más partidos y equipos, pero el cambio que más ha dado de qué hablar en las últimas horas es el del himno de la Champions. La sintonía más reconocible del fútbol, compuesta en 1992 por el británico Tonny Britten sobre una pieza de Georg Friedrich Händel llamada 'Zadok el sacerdote'.

Arreglos de Tony Britten sobre una pieza de Händel

"Ya no se respeta nada" o "se han cargado lo más sagrado" son algunos de los comentarios que se publicaron en redes después de que un usuario filtrase la nueva 'intro' del torneo donde aparece el himno que sustituye a la que se escuchó por primera vez en 2006. Fue en la final que el Barça conquistó ante el Arsenal en el Stade de France. Por tanto, ni ha cambiado el himno ni siempre ha sido igual.

La historia de esta pieza se remonta a 1992, cuando el compositor Tony Britten recibió el encargo de la UEFA, que quiso hacer un 'rebranding' de todos sus elementos, tanto gráficos como sonoros. El graduado en el Royal College of Music de Londres tomó como base la pieza 'Zadok el sacerdote', uno de los Himnos de Coronación compuesto en 1727 por el alemán, aunque nacionalizado británico, con motivo de la llegada al trono de Jorge II de Gran Bretaña.

Después se institucionalizó y se interpreta desde entonces en todos los actos de coronación, como en el de Carlos III, donde algunos asistentes confundieron la obra con el himno de la Champions, más popular hoy en día que la versión de la que parte. Este utiliza varios elementos de la composición original de Händel, pero los reorganiza y transforma para adaptarse a un contexto nuevo.

Ensayos la temporada pasada

El tema completo dura unos tres minutos y tiene letra, con dos versos cortos y un estribillo en los que se combinan los tres idiomas oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán que aparecen ya en el inicio de la pieza. Por su parte, 'Zadok el sacerdote' toma su texto del pasaje bíblico que describe la coronación del rey Salomón.

"Ce sont les meilleurs équipes (Están los mejores equipos) / Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos) / The main event (El gran evento) / Die Meister (Los maestros) / Die Besten (Los mejores) / Les grandes équipes (Los grandes equipos)". La letra de 'Champions League', como se conoce oficialmente el tema, no cambiará. De hecho, la nueva versión que ha causado controversia en redes sociales no es más que un regreso al pasado que ya estuvo presente en algunos partidos de la pasada temporada.

La UEFA ha apostado por el retorno a la versión orquestal del tema, que reduce los graves y potencia las secciones de viento metal para hacerla más parecida a 'Zadok el sacerdote' de Händel. A juicio de algunos aficionados relaja el carácter épico que hizo inconfundible al tema actualizado en 2006.

La temporada pasada ya se hizo un ensayo en varios partidos. Durante el Young Boys - Estrella Roja de fase de grupos de la Champions se escuchó el 'nuevo-viejo' himno que sustituirá al que entró en vigor en la temporada 2006/2007. Además de la marca sonora, la competición estrena una nueva imagen corporativa.

¿Cómo es el nuevo formato de la Champions?

Pero el gran cambio de la Champions 2024/2025 será el nuevo formato, donde el número de equipos pasa de 32 a 36 participantes. También se incrementan los partidos. Desaparece la fase de grupos tal y como se conoce para dar paso a nueva 'fase liga' en la que habrá ocho enfrentamientos. Serán contra clubes diferentes que cada participante conocerá el 29 de agosto en el sorteo que tendrá lugar en Nyon (Suiza).

Para determinar los contrincantes, los conjuntos se dividen en cuatro bombos, pero cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de estos bombos. Es decir, en una primera fase puede haber un Manchester City - Real Madrid, por poner un ejemplo de gran enfrentamiento (como buscó el anteproyecto de la Superliga). "Esto provocará que exista emoción hasta el final", aseguran los organizadores. Nada será ya igual en la nueva Champions donde el Real Madrid defiende el título. Ni siquiera el himno tal y como se conoce. Nuevos tiempos, viejas melodías.