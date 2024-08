El Real Murcia completará su defensa con Saveljich

Ante las dudas generadas durante esta pretemporada, ya no tanto por sensaciones en el juego sino por unos resultados que no acompañan a un inicio oficial de campaña, el próximo domingo, que desde luego no se va a dar con la confianza y tranquilidad deseada entre la afición, la dirección deportiva del Real Murcia se ha esforzado en un arreón casi definitivo en el mercado de fichajes con el objetivo de brindar a Fran Fernández el máximo número de opciones posibles para poder trasladar al césped lo que dibuja en su pizarra. Y para seguir cimentando una plantilla de garantías que permita soñar mínimamente con el ascenso a Segunda División, qué mejor que hacerlo siguiendo uno de esos ‘mantras’ futbolísticos tan repetidos: un equipo se forja a partir de la defensa, y el Real Murcia acaba de completar la suya con la llegada, tal y como adelanta el periodista César Luis Merlo y a falta de confirmación oficial, de Esteban Saveljich.

El central, argentino de nacimiento y con nacionalidad montenegrina, aterrizará en la Nueva Condomina a sus 33 años para convertirse en ese cuarto central que permita al conjunto grana apuntalar el centro de la zaga. Llega libre y firma por una temporada tras un paso por el Burgos en Segunda División en el que las lesiones no le han permitido mostrar su juego. Y ese precisamente sea el único pero que se le puede poner a la incorporación de Saveljich, un estado físico que puede llegar a generar numerosas dudas si nos basamos en las estadísticas.

Y es que tras una temporada 2022-23 en la que perdió la confianza de Andoni Iraola, lo que condenó al argentino a disputar tan solo dos partidos con la camiseta del Rayo Vallecano, los problemas físicos volvían a hacer acto de presencia un año más tarde, y esta vez de forma aún más seria sufriendo la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha mientras defendía el escudo del Burgos. Algo que le mandó al dique seco durante el resto de campaña, y aunque todo parece indicar que la lesión es cosa del pasado, todo parece indicar que deberá sudar la gota gorda para recuperar esa condición física que le permite ganarse un hueco en el once de un Fran Fernández que ya lo dirigió en el Almería en la temporada 18-19.

Algo parecido al caso de Ben Knight, quien se incorporaba recientemente a la disciplina del Real Murcia tras superar una seria lesión de larga duración, con la diferencia de que a inglés y a argentino les separan unos cuantos años que pueden ser decisivos en la recuperación física. Porque haber jugado tan solo once partidos en las dos últimas temporadas lo hace convertirse en el típico melón veraniego aún por abrir. De esos en los que no sabes si su envergadura (187 centímetros) y experiencia (con más 157 partidos en la segunda categoría del fútbol español y habiendo conseguido dos ascensos a Primera con Levante y Rayo Vallecano) saldrán a relucir sobre el césped de la Nueva Condomina, o si por el contrario el estado físico le acabará relegando al banquillo.

Una plantilla casi al completo

Pocas piezas quedan por ajustar en el puzzle de la plantilla grana tras las últimas incorporaciones. Y es que ayer el Real Murcia hacía oficial las llegadas de Kenneth Soler, un puñal para la banda izquierda murcianista que llega cedido procedente del filial del espanyol, y un joven Matheus Cadorini que aterriza procedente del fútbol brasileño para reforzar la delantera del Real Murcia. A ellos se le sumará en los próximos días el también brasileño Joao Pedro Palmberg, quien podría ocupar el puesto en la medular del lesionado Isi Gómez.