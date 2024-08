Palmberg completa el dúo brasileño del Real Murcia

Apenas restan diez días para que concluya el mercado de fichajes y la plantilla del Real Murcia ya va tomando forma. El conjunto grana arranca este domingo (20.00 horas) una nueva temporada en Primera Federación con su visita al Sevilla Atlético, y contará con varias piezas nuevas que apenas llevan unos días en la capital del Segura. Puede ser muy distinto el primer once inicial del curso, si así lo considera el entrenador Fran Fernández, a lo que se ha visto esta pretemporada debido al sprint en el que se encuentra la entidad murcianista para moldear definitivamente el plantel con el que contará en la 2024-2025.

La última incorporación realizada ha sido la del centrocampista João Pedro Palmberg. Un secreto a voces, puesto que el joven brasileño se encontraba en la ciudad desde hacía días a la espera de los últimos trámites burocrácticos para cerrar su contratación. Se une así al delantero Matheus Cadorini, anunciado este martes, como las dos apuestas brasileñas del presidente Felipe Moreno como jóvenes activos del club.

"João Pedro empezó su carrera en las bases del Sao Paulo. Jugando en los equipos sub-17 y sub-20. Además, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de la Conmebol contra el Ayacucho peruano. Como futbolista, João Pedro es un jugador diestro. Se caracteriza por ser un mediapunta asociativo y muy técnico con el balón. Además, tiene gol, ya que en la Copinha sub-20 anotó 2 goles y regaló 1 asistencia en los 6 partidos que disputó. El jugador queda pendiente de superar los pertinentes reconocimientos médicos y de autorización internacional para su fichaje", ha explicado el Real Murcia a través de sus canales oficiales.

Ambos jugadores, en edad sub-23, pueden ocupar ficha del Real Murcia Imperial y así tener más capacidad de movimientos el director Asier Goiria para cerrar definitivamente su plantilla. El joven Palmberg tratará de hacerse con un hueco en una posición en la que la entidad grana ha incorporado a Juan Carlos Real, tras su rescisión con el FC Cartagena, y que conoce a Fran Fernández de su etapa en el Almería.

El miércoles 28, ante el Lorca Deportiva

Después del estreno ante el Sevilla Atlético en Primera Federación, el Real Murcia afrontará una semana con tres partidos al tener que medirse al Lorca Deportiva, de Tercera Federación, en el Artés Carrasco el próximo 28 de agosto a las 21.00 horas en la Copa Federación. Este torneo sirve como puente para tratar de lograr un billete a las primeras rondas de la Copa del Rey, ya que el club grana no tiene garantizada su presencia en la competición del KO al no finalizar la pasada temporada en los puestos de play off. El domingo 1 de septiembre recibirá al Yeclano Deportivo en el primer partido de la temporada en casa.