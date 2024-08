Javi Motos, ante el exigente banquillo del UCAM Murcia

Faltan menos de dos semanas para que la nueva temporada de Segunda RFEF dé comienzo para los equipos de la Región. Uno de ellos, el UCAMMurcia CF, se ha caracterizado en los últimos tiempos es ser caliente para los entrenadores. Una situación que quiere revertir Javi Motos este curso después de pasar siete en tres temporadas.

El murciano ha tomado las riendas del UCAM Murcia y espera ser capaz de cumplir las expectativas de un banquillo muy exigente. Quiere conseguir plasmar su fútbol y sus ideas que ya se veían en los equipos los cuales había entrenado previamente y lograr la gloria en la entidad universitaria.

La presión en la zona técnica de los azul y dorados no es algo nuevo, viene ya desde hace muchos años. En su temporada en Primera RFEF, pasaron dos técnicos, Salva Ballesta y José Manuel Aira. Ambos no lograron los objetivos deseados y la campaña se culminó de la peor manera, con el descenso a 2ªRFEF.

La siguiente campaña se afrontó con las ganas de volver a estar donde el club se merecía, en Primera RFEF. Molo fue el encargado de arrancar el curso, siendo firmado el 17 de junio de 2022. Pues poco le duró su andadura en el conjunto universitario, ya que en octubre fue destituido. Su puesto lo ocupó Jorge Romero, quien logró afianzarse más en la banca del UCAM Murcia.

Pero Romero se sumió en una mala racha, en la que el equipo no lograba sumar de tres y escalar puestos en la tabla de clasificación. El equipo volvió a tomar la decisión de destituir al técnico. En marzo, cuando Romero abandonó la entidad, tomó el testigo Víctor Cea, quien estuvo a punto de lograr la épica, llegando a la final por el ascenso a Primera RFEF.

El buen final de curso de Víctor Cea hizo que se ganase el puesto en el banquillo para la siguiente temporada. Una campaña que se pintaba como prometedora acabó siguiendo la misma tónica que las anteriores. Cea no cumplió los objetivos que la directiva esperaba y antes de final de año salió de la escuadra universitaria.

La directiva del club puso a cargo del equipo, mientras se buscaba un entrenador, a Raúl Guillén, quien era técnico del filial de Tercera. Su primer encuentro fue ante el líder de la categoría, el Sevilla Atlético, rascando un punto, lo que le hizo ganarse el puesto y convertirse en el técnico oficial.

La inexperiencia en la categoría de Raúl Guillén hizo que no encontrase una dinámica positiva para volver a reenganchar al equipo a la lucha por los play off. Los malos resultados condenaron al técnico, que no llegó a completar la temporada y fue sustituido por Alberto Monteagudo.

El manchego consiguió encauzar al equipo y hacer soñar a la afición de nuevo. Pero poco duró la ilusión, ya que el equipo volvió a ceder y los play off se le escaparon. Alberto Monteagudo logró acabar la temporada, pero no se ganó la renovación.

El nuevo director deportivo que entró al club este verano, Álvaro Muñoz, apostó por Javi Motos, un técnico que conoce la categoría y, sobre todo, la Región de Murcia, por su trayectoria en las categorías inferiores del Real Murcia y por el Mar Menor. Javi Motos tendrá que pelear no solo por el ascenso, sino por cumplir las expectativas, y conseguir hacerse dueño del banquillo universitario hasta final de temporada, acabando ya con el trasiego de entrenadores que arrastra el club en menos de cuatro años.