ElPozo 24-25 inicia su preparación en cuadro

ElPozo Murcia 2024-2025 echó a andar ayer en el Palacio de los Deportes. Va a ser una pretemporada diferente a las anteriores, ya que el Mundial de Uzbekistán, que se disputa el mes que viene, altera la preparación. La primera jornada liguera será el próximo 12 de octubre, es decir, que quedan prácticamente dos meses para el inicio de la competición.

En el primer entrenamiento estuvieron, además de jugadores del filial y del juvenil, los futbolistas que no están convocados con sus respectivas selecciones. En el caso del conjunto murciano, no se incorporarán hasta después del torneo mundialista Marlon, Marcel Marqués, Felipe Valerio y Rafa Santos, con la selección brasileña, Edu Sousa, con Portugal, y César Velasco, reciente fichaje procedente del Jaén Paraíso Interior, con la selección española.

Dani Martínez, técnico de ElPozo Murcia, reconoció ayer que durante las vacaciones ha tenido tiempo para trabajar en el nuevo curso: «Las vacaciones las podemos dividir en dos fases, la primera en la que sirvió para descansar y desconectar, pero una segunda donde ya estaba en la preparación de la temporada y análisis de la campaña pasada para estar preparados para lo que nos viene y ofrecer una mejor versión», dijo.

El Mundial condiciona

Sobre la preparación que va a llevar el equipo, el técnico asume que el torneo mundialista es un problema para llegar lo mejor posible a la primera jornada de liga: «Nos condiciona totalmente la disputa del Mundial. Ahora mismo estamos literalmente con medio equipo entrenando, pero los que están aquí están preparados para entrenar, para prepararse y tenemos la colaboración de nuestro equipo filial y del equipo juvenil para ayudarnos en los entrenamientos, para completar sesiones».

Sobre los jugadores que están con sus selecciones el entrenador catalán ha querido tener unas palabras para ellos:«Estamos en contacto con ellos, les seguiremos, le deseamos lo mejor, estaremos muy pendientes de su participación y una vez que vayan regresando, se irán incorporando a la dinámica de grupo».

En referencia al análisis hecho durante el verano sobre lo que le faltó al club murciano para poder llevarse un título, Dani Martínez lo tiene claro:«Es evidente que nos faltó acierto. Tenemos que aprender a vivir mejor en esos momentos, a gestionar mejor la tolerancia a esa frustración», expresó.

Dani Martínez reconoce que habló con la propiedad del club antes de marcharse de vacaciones: «Están contentos con el rendimiento del equipo, pero que hay que dar un paso adelante, nos los exigen ellos y nos lo exigimos nosotros mismos también para dar un paso más».

ElPozo Murcia no tiene todavía partidos amistosos de pretemporada confirmados. El cuadro murciano estará entrenando durante el mes de agosto y a partir de septiembre empezará con los encuentros preparatorios con vistas al inicio liguero ante el Barcelona el próximo 12 de octubre.