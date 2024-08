Alcaraz ve seriamente amenazado su tercer puesto en la ATP

Carlos Alcaraz está bastante más lejos del liderato en la ATP pues, antes de la disputa del Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, aparece a 2.400 puntos del italiano Jannik Sinner, mientras que se encuentra a 100 de la segunda posición del serbio Novak Djokovic y ve amenazado su tercer puesto teniendo un colchón ya de solo 325 sobre el alemán Alexander Zverev.

El Masters 1.000 de Cincinnati, en el que el murciano cayó a las primeras de cambio ante el francés Gael Monfils y además de mala manera no tanto por el resultado [6-4, 6-7 (5) y 4-6] como por la imagen dada, con el feísimo gesto de romper la raqueta al golpearla hasta cuatro veces contra el suelo, le dejó en mal lugar.

PI STUDIO

Cierto es que el joven tenista de El Palmar, de 21 años, se disculpó al día siguiente en sus redes sociales -"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!"-, pero está claro que debe saber manejar mejor sus emociones.

No es que viniera de estar meses sin ganarle nadie y encontrándose en un mal momento, sino que había enlazado los títulos en Roland Garros y Wimbledon y fue subcampeón olímpico en París 2024, por lo que ese cruce de cables, cuando además el pase estaba en juego, no es justificable y está clarísimo que debe aprender.

Ese prematuro KO en Ohio le hizo perder 590 puntos en un torneo en cuya edición anterior había sido finalista ante Djokovic, quien por cierto renunció a jugarlo este año y perdió los 1.000 puntos que hubiese defendido, y ahora el pupilo de Juan Carlos Ferrero se queda con 7.360, que son 100 menos de los que acumula el de Belgrado.

Lejos están los 9.760 de Sinner, quien se impuso en Cincinnati la pasada madrugada con un 7-6 (4) y 6-2 en la final frente al estadounidense Frances Tiafoe. El de San Cándido se presentará en Nueva York con el número 1 asegurado, pues su ventaja es de 2.400 con respecto al español y 2.300 con relación al balcánico.

Por detrás y siendo serias amenazas para estos dos llegan Zverev y el ruso Daniil Medvedev, con 7.035 y 6.275, acercándose ambos al podio de los tres primeros, otro aliciente para Flusihng Meadows, donde en 2023 Djokovic levantó el título venciendo en la final precisamente a Medvedev en tres sets [6-3, 7-6 (5) y 6-3].

Alcaraz, por su parte, llegó hasta semifinales, ronda en la que le eliminó el de Moscú [6-7 (4), 1-6, 6-3 y 3-6] y Sinner se quedó en los octavos de final al perder contra Zverev por 4-6, 6-3, 2-6, 6-4 y 3-6. Así pues, el transalpino solo defenderá 180 y su ventaja, por lo tanto, se puede disparar en favor del primer jugador que ya logró su clasificación para la Copa de Maestros a celebrar el próximo en Turín con los 7.400 puntos que suma en la carrera del año, en la que se computan todos los ganados independientemente de los que se defiendan de la temporada anterior.

Quedan por otorgar siete plazas y ahí Alcaraz es segundo con 5.960 por los 5.715 que tiene Zverev.

El segundo español en la lista es el valenciano Pedro Martínez, en el puesto 43 con 1.168 puntos

Volviendo al ranking ATP ya a más distancia figuran el ruso Andrey Rublev, sexto con 4.805 puntos; el polaco Hubert Hurkacz, séptimo con 4.055; el noruego Casper Ruud, octavo con 3.855; el búlgaro Grigor Dimitrov, noveno con 3.655; y el australiano Alex de Miñaur, quien cierra el top 10 con 3.435.

El segundo español en la lista es el valenciano Pedro Martínez, en el puesto 43 con 1.168 puntos, mientras que el mallorquín Rafa Nadal es el 156 con 380.