Un rodaje para el Real Murcia sin demasiadas conclusiones

Todo lo que sucede en la preparación veraniega es algo que se debe poner en cuarentena hasta que comience la competición. Ni los buenos resultados y las magníficas sensaciones que pueda ofrecer un equipo aseguran un arranque perfecto, ni los aspectos negativos que puedan florecer durante la pretemporada acaban lastrando todos los partidos oficiales. Cierto es que una dinámica positiva puede ayudar a dar ese primer impulso, pero lo contrario también sirve para mantenerse en alerta. Y en la segunda situación se encuentran los aficionados de un Real Murcia que, en lo que se refiere a resultados, no han podido obtener demasiadas conclusiones de lo que pueden ver este domingo en el estreno del nuevo curso de la Primera Federación ante el Sevilla Atlético (20.00 horas).

Y es que el conjunto grana cerró el pasado sábado sus ensayos generales con derrota ante el Hércules (2-1), uno de sus rivales esta temporada en la tercera categoría, y tan solo ha podido sumar un triunfo en sus respectivos amistosos, el conseguido el pasado 30 de julio ante el Ibiza, otro de sus contrincantes en el grupo II, de los nueve que ha disputado. Llega Fran Fernández al día marcado en rojo en el calendario con trabajo por delante y obligado a apuntalar los últimos retoques para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos en el arranque de la competición, al que el Real Murcia llega todavía con muchos deberes por hacer.

Ya no solo por su evolución en los resultados, sino porque el entrenador grana contará en las próximas semanas con piezas y variantes con las que hasta ahora nunca ha tenido a su disposición. Con el fichaje de Gazzaniga en portería, la llegada de Jaso al centro de la zaga, los refuerzos en ambos laterales y un centro del campo reconstruido -con Yriarte y Boateng- pero al que todavía le faltan más retoques, el Real Murcia ha intentado levantar sus cimientos desde atrás con los que trata convertirse en un equipo sólido y regular para instalarse en las primeras posiciones del grupo II de la Primera Federación.

Pocos cambios han llegado este verano a la parcela ofensiva, donde tan solo se cuenta con el aire fresco de Pedro Benito y el recién llegado Ben Knight, al que se añade al fichaje de este domingo de Juan Carlos Real tras rescindir con el FC Cartagena. Algo hasta ahora insuficiente para no repetir los vicios o carencias del pasado curso en un ataque grana que tan solo ha logrado más de un gol en una ocasión en los encuentros amistosos que ha disputado este verano, y precisamente ocurrió en su triunfo frente al Ibiza.

Ya avisó Asier Goiria que no iba a tener prisa en el mercado de fichajes. De hecho, las últimas semanas estaban marcadas para el director deportivo como claves para tratar de conseguir el salto de calidad necesario en su plantilla con el efecto dominó que sucede cuando futbolistas de Segunda División no encuentran acomodo en la categoría de plata. Además, también se encuentra el Real Murcia a punto de confirmar las llegadas de los brasileños Joao Pedro Palmberg para el centro del campo y del delantero Matheus Cadorini. Dos apuestas de Felipe Moreno como jóvenes activos, pero a los que no se les puede cargar todo el peso de la mochila nada más aterrizar en Nueva Condomina. Junto a ellos todavía se esperan más movimientos, como la llegada de un lateral izquierdo tras la marcha de Marc Baró, un central y alguna pieza más para la parcela ofensiva.

Las derrotas ante el Hércules o el Águilas, de Segunda Federación, o incluso el empate ante el Melilla, también de la cuarta categoría, han provocado que el Real Murcia haya firmado su peor pretemporada en cuanto a resultados desde 2012, donde tan solo ganó un amistoso, ante el Alcoyano. Pero después no perdió en competición oficial, en Segunda División, hasta la quinta jornada de ese curso.