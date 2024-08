Pedo Acosta y Aldeguer salen de Austria con más problemas

Fin de semana para olvidar de los dos pilotos murcianos en el Campeonato del Mundo. Pedro Acosta, en MotoGP, solo pudo ser decimotercero en el Gran Premio de Austria. Pero peor aún le fueron las cosas a Fermín Aldeguer en Moto2, quien tras partir decimoséptimo en la parrilla de salida, concluyó vigésimo, fuera de los puntos, y dando más ventaja a sus rivales en la lucha por el título.

En una carrera que ganó Pecco Bagnaia, quien superó a Jorge Martínez y Ennea Bastianini, Acosta, que arrancó duodécimo y en el primer paso por meta era undécimo, nunca tuvo un buen ritmo y cayó hasta la decimoquinta para superar en las últimas vueltas al japonés Nakagami. «Veníamos con ilusión y me voy con un dolor en el pecho que a ver cómo me quito esto. Es difícil decir algo, porque hemos tenido muchos problemas que no me esperaba tener. Todavía no entiendo por qué. Así que tengo que sentarme fríamente», dijo Acosta en declaraciones a motoson.es. El murciano llegó al Gran Premio de Austria esperanzado y con el reto de dar la vuelta a la situación. Pero después de un décimo puesto en la carrera al sprint y el decimotercero en el circuito de su marca, KTM, aseguró que ahora llega el momento para reflexionar: «Esta semana estaré en Misano con el equipo de pruebas, viendo qué hacen. Será algo que tendré que analizar tranquilamente y fríamente. Van a ser tres días interesantes en Misano, así que a ver si podemos entender por qué ha sido y cómo evitarlo», añadió.

Acosta no tiene explicaciones para lo que le está ocurriendo a KTM después de su buen inicio de temporada: «Yo no tengo los huevos suficientes para decir ‘la moto va mal’. Creo que nos están faltando cositas que tenemos que poner todas juntas. Estamos sufriendo en general. Tenemos que entender qué está faltando. Yo me echo la culpa de no haber pasado a la Q2, porque todo habría sido más fácil y no estaría con esta cara que tengo», terminó diciendo.

Fermín Aldeguer, por su parte, realizó una buena salida en Moto2. Remontó cinco posiciones en la salida, pero fue de más a menos para concluir vigésimo y quedarse en la clasificación con 112 puntos, a 50 ya de Sergio García, el líder, y viéndose superado por su compañero Alonso López, segundo en la carrera, en la clasificación: «Empecé en una posición muy incómoda, porque estar decimoséptimo en la parrilla nunca es fácil. Gestioné muy bien la primera parte de la carrera, pero luego no pude mantener el ritmo. De hecho, me voy a casa con un vigésimo puesto pero dispuesto a darlo todo en Aragón, donde el año pasado batí el récord del circuito», comentó.