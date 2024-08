Los ex del Murcia tampoco ascienden

Tras una temporada decepcionante donde el Real Murcia no terminó en puestos de play off, ni estuvo en ellos en ningún momento de la temporada, el club ha realizado una limpieza, aunque ha mantenido una base importante. Con Munúa el equipo se descolgó y con Pablo Alfaro no pudo reengancharse y siempre estuvo relativamente cerca del play off, pero nunca dentro.

Hubo cambios profundos porque se marchó Recio y llegó Asier Goiria a la dirección deportiva. No fue renovado Pablo Alfaro y en el banquillo está ahora Fran Fernández. La plantilla ha sufrido una gran remodelación y muchos jugadores, cuyas expectativas estaban muy altas cuando llegaron al club grana, se tuvieron que marchar. El técnico zaragozano, de momento, no ha encontrado equipo y empezará esta temporada sin entrenar. Al igual que ocurrió el pasado curso, le toca esperar que empiecen las destituciones para poder trabajar.

Un buen número de futbolistas sí que han encontrado acomodo en otros clubes. Amín, delantero centro que el Real Murcia firmó para sustituir a Rodri Ríos y que tras seis meses dejó el club grana, no se marchó de la ciudad. Esta temporada defenderá los colores del UCAM Murcia. Junto a él está José Ruiz, que también ha hecho el mismo camino.

La venta más dolorosa, pero también la mejor desde el punto de vista financiero, ha sido la de Marc Baró, que ahora forma parte del Uniao de Leiria. En ese equipo también está Víctor Rofino.

Hay varios futbolistas que tendrá enfrente el Real Murcia que defendieron sus colores la pasada temporada. Ahora visitarán el estadio Nueva Condomina con otra camiseta. Son los casos de Manu García, el guardameta, que ha firmado por el Alcoyano, Juanmi Carrión, que se ha comprometido con el Antequera, Marcos Mauro, el central, que defenderá al Fuenlabrada, e Imanol Alonso, que ha recalado en el recién descendido Alcorcón.

Enol Coto ha hecho el camino inverso al director deportivo del club murcianista, ya que ha firmado por el Amorebieta. En el grupo I de Primera RFEF también está Sergio Santos, que se ha comprometido con el Real Unión. Estos futbolistas podrían ser rivales del cuadro grana en una hipotética eliminatoria de fase de ascenso si ambos clubes finalizan entre el segundo y quinto lugar y se cruzan en los emparejamientos.

En Segunda Federación, al margen de Amín y José Ruiz, encontramos a otros jugadores, lo que deja claro que el pasado curso en el Real Murcia no todos los futbolistas se revalorizaron. Gianni Cassaro defenderá la portería del Sabadell, equipo que aspira sí o sí al ascenso a Primera RFEF; Jaime Escobar, que ha vuelto a aceptar la cesión del Orihuela; y Martin Svidersky, que ha retornado al filial del Almería.

Dos exjugadores gravan a jugar este año fuera de España. Dani Vega ha firmado en el Polonia de Varsovia, mientras que Sabit Abdulay ha retornado al Getafe, tras estar cedido en el Real Murcia, pero el cuadro azulón no cuenta con él. Su destino está en Brasilnas y el Botafogo está muy interesado en hacerse con sus servicios

Cerramos con Tomás Pina que, a sus 36 años y tras siete equipos, ha decidido colgar las botas y retirarse del fútbol tras su experiencia en el Real Murcia.