Doblete y liderato de Álvaro Carpe en la Red Bull Rookies Cup

No fue un buen fin de semana para Pedro Acosta y Fermín Aldeguer en Austria. Pero sí para otro murciano, un joven de 16 años de edad, Álvaro Carpe, quien salió del trazado con dos triunfos y el liderato de la Red Bull Rookies Cup.

Carpe está llamando a la puerta de Moto3 con fuerza y este fin de semana lo confirmó con dos soberbias actuaciones que le valiendo dos triunfos. Desde que en Jerez, en la segunda manga de la temporada, logró la victoria, había logrado cuatro podios, pero se le resistía el triunfo. Pero gracias al doblete en Austria es el líder destacado con 177 puntos por 153 de otro español, Brian Uriarte, y 146 de otro murciano, Máximo Martínez Quiles, que también estuvo en el podio austriaco gracias a un tercer puesto en la primera carrera y un segundo en la última de ellas.

"Estoy muy contento porque hice un muy buen trabajo durante el fin de semana, mejorando paso a paso durante las tres sesiones de entrenamientos del viernes. La carrera ha sido una locura, muy dura, no tan calurosa como la del sábado, pero sí rápida. En la penúltima vuelta hubo una zona resbaladiza, pero lo logré", explicó Carpe, quien añadió que “en la última vuelta vi en la pantalla del televisor que Uriarte se había caído y yo tenía un hueco. Vi que Máximo era segundo, así que presioné muy fuerte para mantener esta brecha y lo logré", comentó.

Quiles, segundo y tercero

Por su parte, Máximo Martínez Quiles, con un segundo y un tercer puesto, sigue enganchado a la lucha por el título cuando quedan cuatro carreras para concluir la temporada. Sobre la segunda de ellas en Austria explicó que "las condiciones fueron realmente complicadas. En algunas curvas, como en la curva 9, nos encontramos humedad, por lo que fue un poco más difícil. Al principio no tenía mucha confianza, pero en las últimas cuatro vueltas intenté apretar para abrir hueco y cometí un error, me salí abierto y decidí esperar hasta las últimas vueltas. En la última tenía delante a Uriarte, pero se cayó y esto creó una pequeña brecha entre Álvaro Carpe y yo. Estaba un poco enojado porque quería ganar, presioné y cometí un error con las marchas, y perdí un poco más y no pude alcanzarlo. Un poco enojado, pero aun así, grandes puntos para el campeonato", terminó diciendo.