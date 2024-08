Juventud brasileña para la medular y la delantera del Real Murcia

El mercado brasileño lo tenía Felipe Moreno entre ceja y ceja desde que llegó a Murcia y, tras solucionar los problemas con la Seguridad Social y Hacienda, ya lo puede llevar a cabo y no ha tardado en firmar a dos jugadores. El empresario cordobés fue tajante en la presentación de Aparcamurcia como patrocinador: «Si no tuviéramos el certificado de estar al corriente, no podríamos firmar futbolistas extracomunitarios. Ahora somos un club libre». En concreto, dos futbolistas brasileños aterrizarán en Murcia con la duda del rol que asumirán en el club grana. Matheus Cadorini y Joao Pedro Palmberg llegan a la capital del Segura con la firme intención de ser importantes en el primer equipo, pero hay que ver si llegan al club con fichas del primer equipo, o partiendo desde el filial y así seguir dejando esos huecos libres para poder firmar más jugadores antes del cierre de mercado. Ambos futbolistas llegaron a la capital de la Región el pasado jueves y están esperando que se ultimen los últimos flecos para que se pueda anunciar oficialmente.

El club que dirige Felipe Moreno ha empleado la misma fórmula, según los medios brasileños, para acometer la contratación de ambas promesas. El Real Murcia se ha hecho con el 70% de los derechos de ambos jugadores, mientras que el Sao Paolo y el Internacional, respectivamente, se quedan con el 30% de los jugadores que tenían en propiedad, para una futura venta. La cláusula de Cadorini queda fijada en 25 millones de euros, según las mismas fuentes del país sudamericano.

Cadorini / L.O.

Calidad desde Sao Paulo

Joao Pedro Palmberg puede ser la pieza que necesita el Murcia para sustituir con garantías a Isi Gómez, tras la lesión del mediocentro madrileño que le dejará fuera de los terrenos de juego hasta el próximo mes de noviembre. El hasta ahora jugador de las categorías inferiores del Sao Paulo y que no ha encontrado un hueco en el primer equipo, ha aceptado la propuesta del Real Murcia. Es un centrocampista ofensivo, con buen toque de balón y visión de juego que puede aportar la creatividad que ahora escasea en la plantilla grana, además de ese tan necesario último pase a los delanteros.

Cadorini, alternativa arriba

Para el ataque murcianista, junto a los tres delanteros que ya la forman como son Carrillo, Pedro Benito y Álex Rubio, el club murcianista ha mirado al Internacional para firmar a Matheus Cadorini. El club brasileño tenía cedido en el Ituano a un 9 que en 23 partidos consiguió anotar cuatro goles y dar dos asistencias. Anteriormente a su fichaje por el Internacional, en el Audax el delantero anotó 17 goles en 28 encuentros, lo que le permitió que uno de los clubes más importantes del país le echara el ojo y se lo llevara. Ahora vuelve a hacer las maletas pero para cambiar de continente y probar en la tercera categoría del fútbol español. Las negociaciones entre ambos clubes se cerraron hace unos días y el jugador ha aceptado formar parte de la entidad murcianista.

Palmberg y Cadorini, de 21 años cada uno, además solucionan uno de los problemas de las fichas del club, ya que ambos ocupan plaza sub-23, el debe que tiene la plantilla actual, más aún si finalmente Toral, pese a su buena pretemporada, no se queda en el primer equipo. La adaptación de estos futbolistas de otro país y cultura es el mismo problema que puede tener y que debe afrontar el extremo inglés Ben Knight. Si Fran Fernández, como máximo responsable de la parcela deportiva, y el club en general ayudan a que la integración de los tres jugadores sea rápida pueden ser un acierto los refuerzos de estos tres futbolistas, tanto en el aspecto deportivo como económico.