Juan Carlos Real abandona el FC Cartagena

Fin al caso Juan Carlos Real. El centrocampista gallego abandona el FC Cartagena después de rescindir su contrato, al que aún le restaban dos temporadas. Los últimos fichajes del conjunto albinegro, con las llegadas de Dani Escriche y Pocho Román, dejan sin hueco a Real debido a su polivalencia para jugar en la mediapunta.

Juan Carlos Real llegó al cuadro albinegro el pasado verano con un gran cartel. El que le otorgaban su última campaña en el Huesca con 38 encuentros, ocho tantos y un gran peso en su equipo. No obstante, con el Cartagena no pudo desarrollar su juego y no tuvo continuidad ni con Víctor Sánchez del Amo ni con Julián Calero. Terminó disputando 26 partidos, de los que sólo fue titular en diez ocasiones, y marcando tres tantos.

El FC Cartagena ha emitido un comunicado oficial para anunciar la rescisión y para "agradecer al delantero gallego su compromiso durante todo el tiempo que ha defendido el escudo". El club albinegro, que buscaba mediapunta antes de acometer los fichajes de Escriche, Pocho y Gastón, podría afrontar otra incorporación en esta zona tras la marcha de Real.