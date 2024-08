Ensayo general en el Rico Pérez

Hoy finaliza el Real Murcia la pretemporada en cuanto a los amistosos y lo hace ante un viejo conocido. El cuadro grana viaja a Alicante para medirse al Hércules en el Rico Pérez a las 20:00, un rival al que ya se enfrentó, aunque solo 45 minutos, en el Trofeo Ciudad de Murcia.El resultado fue de 0-0 en el que el cuadro dirigido por Fran Férnadez no consiguió la victoria, pero mostró una buena imagen. Eso sí, le faltó lo mismo de lo que lleva adoleciendo desde el primer amistoso, no aprovecha las ocasiones de gol que tiene.

El amistoso tiene interés por partida doble. Por un lado, es el último ensayo antes del inicio liguero, y por otro es ante un rival de tu categoría y que, además, comparte objetivo. Una buena piedra de toque para ver cómo está el club murcianista a una semana del inicio de la Primera Federación ante el Sevilla Atlético.

Se espera que en el día de hoy tenga sus primeros minutos con la camiseta grana el extremo diestro, ex del Manchester City, Ben Knight. El nuevo dorsal número 20 del Real Murcia ya estuvo en Pinatar Areana en el partido ante el Melilla el pasado miércoles, pero no disputó minutos, se le vio en el banquillo con sus compañeros, pero no pudo jugar, por lo que se espera que hoy ya lo pueda hacer y empezar la adaptación, fuera de los entrenamientos, al sistema de juego de Fran Fernández. Por lo demás, se espera ver un once más reconocible que el que se vio ante el Melilla y que se debe parecer a lo que se verá ante el filial sevillista en la primera jornada.

Entradas de 10 a 25 euros

El precio de las entradas para el encuentro van desde los 10 euros en los fondos a los 25 en la tribuna principal del Rico Pérez. Los abonados del club alicantino, alrededor de 10.000, podrán disfrutar del partido de manera gratuita. El conjunto alicantino no pudo disputar su último amistoso el pasado miércoles ante el Alcoyano, ya que por culpa de la meteorología se tuvo que suspender.