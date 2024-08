Pedro Acosta: "Me pone de mal humor estar atrás"

Pedro Acosta inició la temporada de su debut en MotoGP como un ciclón. Logro dos podios en los tres primeros grandes premios. Pero desde que fue segundo en el Gran Premio de Las Américas, en Austin, solo ha estado con los ‘gallos’ de la categoría en dos carreras al sprint. Caída en Assen, séptimo en Alemania y noveno en Gran Bretaña han sido sus últimos resultados. No está contento el buque insignia de KTM, quien este fin de semana llega al circuito de Austria, el circuito de sus jefes, donde en el pasado logró buenos resultados.

«Desde el primer día que entré en el Mundial dije que no me gusta estar atrás», afirmó ayer a DAZN ‘El Tiburón’ de Mazarrón, quien añadió que «ahora me hace todavía menos gracia y me pone de mal humor», dijo un piloto acostumbrado a luchar siempre por la victoria desde que irrumpió en el campeonato en 2021. Pero en el circuito de Österreichring, el Red Bull Ring, piensa que ha llegado el momento de cambiar la dinámica: «Vamos a intentar darle la vuelta a la situación, que en este circuito se pueden hacer las cosas bien», comentó.

«Si tiene que ser algún fin de semana tiene que ser de aquí en adelante. Creo que no hay circuitos que nos vayan mejor que estos. Si algún circuito está para darle la vuelta a la tortilla es éste», declaró el campeón del mundo de Moto2.

La inexperiencia y un estancamiento en el desarrollo de la KTM, a la vez que el espectacular crecimiento de las Ducati, han sido las circunstancias que han alejado a Acosta de los primeros puestos. Y para acabar con la mala racha, el murciano se ha apoyado en los consejos de Pol Espargaró, quien corre en Austria como invitado, y Dani Pedrosa, los dos probadores de la marca: «Nos hemos dejado guiar por Dani Pedrosa y Pol Espargaró, y al final llevamos lo que nos han dicho que va bien, para eso se usa un test team y para eso tenemos el mejor de toda la parrilla», explicó el del Puerto de Mazarrón, quien también admitió que en los últimos grandes premios «quizás nos perdimos un poco probando cosas que no eran correctas. Hemos dejado de probar cosas, vamos a trabajar en una dirección, sobre todo tener una base estable, que es lo que más me va a ayudar».

Pese a todo, Acosta es optimista: «Estamos más cerca de lo que parece, solo que el problema es que se han juntado quizás muchas cosas que me han costado gestionar por falta de experiencia», admite, para continuar diciendo en esa línea positiva que el circuito austriaco es el primero, «además de Malasia y Valencia, donde ya vengo rodado después coger la MotoGP. Entonces creo que nos va a ayudar. Dejamos atrás los circuitos que nos iban un poco mal para enganchar con los que se nos dan bastante bien», añadió.

«Cada día es un buen día para empezar de cero. Como los típicos carteles de las centrales nucleares de: tantos días sin problemas. Pues esto será un poco igual, habrá un día que pongamos ‘días sin victorias: 0’», concluyó.

Aldeguer, sin margen de error

Después de un mal fin de semana en Silverstone, a Fermín Aldeguer, el murciano que aspira a ser campeón del mundo de Moto2, se le acaban los márgenes de error. El piloto de La Ñora es cuarto en el Mundial, a 48 puntos de Sergio García, es decir, a casi dos Gran Premios. Pero el problema es que también tiene por delante a Ai Ogura, a 30 puntos de distancia, y a Joe Roberts, a 13. En Austria, un circuito donde el año pasado fue noveno, necesita estar con los mejores desde las primeras sesiones de entrenamiento para demostrar que puede ganar.