Isi Gómez, otro problema para Fran Fernández al tener que pasar por el quirófano

No está siendo la pretemporada soñada hasta el momento por Fran Fernández. El Real Murcia afronta hoy un nuevo encuentro de amistoso, el séptimo, ante el Melilla, equipo de Segunda Federación. El choque será a las 19:00 en Pinatar Arena, lugar habitual de entrenamientos y de encuentros del club grana, y el objetivo que tiene tanto el técnico almeriense como sus jugadores es, además de sacar el mejor resultado posible, mostrar una imagen bien distinta a la ofrecida en los encuentros anteriores, sobre todo Águilas.

Para el reto de subir el nivel global del equipo, a tan solo once días del inicio de la competición, el entrenador no podrá contar con Isi Gómez. Ayer se confirmó la lesión que padece en su tobillo, que arrastra desde el final de la pasada temporada y que le obligará a pasar por el quirófano. Se estima que estará de baja hasta noviembre. Esta lesión afecta gravemente en la composición de la plantilla. El equipo no tiene un perfil parecido al del centrocampista madrileño, un mediocentro con la capacidad de hacer jugar al resto. Los fichajes de Jorge Yrirarte y Boateng para la medular aportarán trabajo, colocación y recuperación de balones, pero no creación de juego. Hoy tiene el equipo una nueva oportunidad de demostrar que va mejorando ante un rival de un nivel parecido al del Águilas, que le superó el pasado sábado.