Elena Liaño Rengel, la mediofondista que sortea obstáculos

Elena Liaño Rengel (Murcia, 14 de marzo de 2005) se ha convertido en la mejor mediofondista joven sobre la distancia de 1.500 metros lisos de España. Después de ser sexta en el Campeonato de España Absoluto, donde dio la campanada, y de lograr la medalla de oro en el Nacional sub-20, la atleta del Club Atletismo Murcia PDS Group, que está entrenada por Javier Llinares, estará en Perú en el Mundial de su categoría.

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil para Liaño, que estudia Matemáticas y Física en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Ella es mediofondista, pero en los últimos años ha tenido que superar obstáculos. Llegó incluso a plantearse si podía seguir en un deporte al que llegó siendo una niña procedente del fútbol. Fue en 2020, el año de la pandemia, cuando Elena Liaño comenzó a clasificarse para Campeonatos de España. Quedó séptima de España, pero por culpa del COVID había cogido peso: «Me tuve que pasar a la velocidad porque no aguantaba bien la media distancia. Fui séptima en 400 metros lisos y ya en 2022 me pasé a los 800 metros, donde conseguí hasta ese momento mis mejores resultados porque fui tercera en el Nacional en pista y segunda al aire libre, clasificándome para el Europeo», recuerda la atleta murciana.

Pero en 2023 vivió un momento crítico, tanto que llegó a plantearse dejarse el atletismo cuando le había llegado la oportunidad de estudiar y hacer deporte en Estados Unidos: «La temporada de invierno la hice muy bien, pero cogí el COVID con síntomas persistentes y estuve siete meses sin poder competir. Entonces ya había firmado que me iba en agosto a Estados Unidos. Tenía ganas pero a la vez miedo porque estaba sin entrenar mucho tiempo ya que apenas me lo permitía el cuerpo. Pero cuando llegué allí mi cuerpo fue recuperándose poco a poco y ya a finales de 2023 pude empezar a competir con normalidad», explica la joven murciana.

Tras superar un COVID persistente, en el Nacional absoluto logró la quinta mejor marca española sub-20 de todos los tiempos

De esos momentos de angustia e incertidumbre salió reforzada Elena Liaño, aunque no oculta que llegó a plantearse tirar la toalla y abandonar el deporte al más alto nivel: «Todo ese proceso me generó dudas, por supuesto. Del COVID no se sabía mucho, no sabía qué hacer, no tenía respuestas para nada, era algo muy desconocido y lo mismo te recuperas en dos meses que sigues con los síntomas. Las células no transportaban bien el oxígeno y me ahogaba corriendo, como si estuviera fuera de forma. Era muy frustrante y pensé que quizás ya no volvería a correr a un nivel competitivo. Si no hubiese tenido todo firmado para ir a Estados Unidos no sé si lo hubiese hecho, pero tenía que ir porque ya estaba el año pagado», relata sobre un momento trascendental en su vida.

"Me ahogaba corriendo, como si estuviera fuera de forma", recuerda la murciana

A partir de superar ese COVID persistente, todo cambió. Las marcas empezaron a llegar. Con un mejor registro en los 1.500 metros lisos de 4:15.46 , ya es la quinta sub-20 de todos los tiempos en el atletismo nacional. «En Estados Unidos terminé de competir en mayo, estaba en muy buena forma, aunque no había podido demostrarlo, pero llegué a España, seguí entrenando y me salió un gran Campeonato de España Absoluto», explica la joven murciana, que ha estado preparando en altitud, en Font Romeu, su participación en el Mundial sub-20 de Perú, que se disputará del 26 al 30 de agosto y donde será la única representante del país en los 1.500.

Liaño, hija de un aficionado que hace maratones y nieta también de otro atleta popular, tiene ahora una gran oportunidad de seguir mejorando: «Mi objetivo es seguir progresando. En el atletismo nunca sabes tu límite, todo es cuestión de mucho trabajo y constancia, y como cualquier deportista, sueño un día con estar en unos Juegos Olímpicos. Por trabajo y motivación no va a ser, pero luego ya veremos los resultados», comenta una chica que con nueve años comenzó a practicar el fútbol, donde «era buena porque era veloz», pero un día su vida deportiva cambió, cuando realizó un cross escolar en el colegio Maristas y se encontró que había ganado. De aquel día recuerda que «quedé primera entre doscientas niñas pese a que no sabía ni el recorrido ni nada. Incluso me equivoqué y tuve que volver hacia atrás. Entonces me seleccionaron para el cross regional, que se disputó en Lorca, y me entró la curiosidad por el atletismo. Estuve compaginando ambos deportes un par de años, jugando el fútbol en Maristas y después en La Flota, donde vivo», explica.

Solo un año tardó en tener licencia federativa de atletismo y los resultados no tardaron en llegar: «En mi primera temporada ya batí varios récords regionales, me desarrollé, cogí peso, pero después estuve dos o tres años en los que iba a competiciones y entrenaba, pero no salían buenos resultados». Pero a partir de ahí, y tras superar un COVID persistente, Elena Liaño se ha convertido en la gran esperanza de atletismo murciano y una de las jóvenes con más proyección a nivel nacional.