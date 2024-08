Simon Birgander, con el reto de volver a ser Simon Birgander

La afición del UCAM Murcia CB se quedó la pasada temporada con las ganas de ver a pleno rendimiento a Simon Birgander y Marko Todorovic a la misma vez. El sueco, después de una lesión que provocó que pasara por el quirófano cuando era el MVP de la Liga Endesa, regresó, pero ya no fue el mismo. Quizás se precipitó y por ello su rendimiento no fue como el del inicio. Al final se vio obligado a tener que parar a una jornada del final de la temporada regular. Ya no jugó más en los play off. Por tanto, se perdió dos de los mejores momentos del equipo de Sito Alonso el curso pasado, la Copa del Rey de Málaga y la lucha por el título.

Para estar a pleno rendimiento cuando la pretemporada comience la próxima semana, Simon Birgander ha renunciado prácticamente a sus vacaciones. Lleva bastantes semanas en la ciudad realizando un trabajo específico. Y ayer, en rueda de prensa, dejó claro que todos esos problemas físicos ya son historia y admitió que cuando regresó tras su lesión «debí esperar un poco más para volver a entrenar, pero son cosas que pasan cuando tienes ansias por volver a jugar, pero es que quería ayudar a los compañeros en una temporada que fue increíble», dijo ayer durante la presentación del acuerdo con el Hospital Quirónsalud, que se convierte en el nuevo servicio médico oficial del UCAM Murcia, una alianza de la que se beneficiarán los 500 jugadores que tiene el club en su estructura.

Birgander tiene un sabor agridulce de su primera campaña en el UCAM. «La temporada fue increíble, con muy buenos momentos, pero también muy bajos para mí personalmente, pero al final así es el baloncesto, que a veces vienen lesiones y tienes que aceptarlas», comentó. Y también valoró muy positivamente que se mantenga el grupo que logró el subcampeonato de la ACB: «La plantilla que vamos a tener es más o menos como la del pasado. A Vladimir Brodziansky lo conozco, es buen amigo mío de cuando jugamos juntos en el Joventut y es un buen jugador. Y a Dani García no lo conozco personalmente pero me gusta mucho su juego porque tiene buena energía, y es buen tiro y pasador. Es mejor seguir con la misma plantilla porque tenemos una buena dinámica en el vestuario», valoró.

A nivel individual, el inicio del pasado curso de Birgander fue excelente, llegando a ser el MVP de la liga hasta que cayó lesionado: «La verdad es que no pensaba que me iba a ir tan bien, pero ahora lo más importante para mí es volver a coger la forma. Creo que volveré en mi mejor forma y lo más importante es que al equipo vaya bien. No soy un chico que piensa mucho en lo personal, pienso en el equipo. No miro si meto 20, 10 o 5 puntos, miro si gana el equipo y si hago mi trabajo bien. El objetivo que me planteo es volver jugar el play off, pero metas personales no tengo». Pero también Birgander fue realista: «Va a ser muy difícil repetir la campaña pasada, que fue increíble. Lo que hicimos es muy difícil de volver a hacerlo y no es un objetivo que tengamos ahora mismo. Lo más importante es que juguemos bien y hagamos nuestro trabajo».

En la misma línea de Birgander se manifestó Alejandro Gómez, el director general del club. «Es muy importante que todos recordemos de dónde venimos y no engañar a la afición. Hay que saber dónde estamos y no tenemos presupuesto para hablar de otras cosas. No podemos perderlo de vista porque entonces nos vamos a volver todos locos», dijo el madrileño, quien puntualizó también que «la motivación esta temporada de los equipos cuando jueguen contra nosotros va a ser mayor. La diferencia es trabajar más y querer más, y el que más claro lo tiene es Sito Alonso, y eso me tranquiliza. O nos ponemos a trabajar desde el primer día o nos van a pintar la cara».

Al margen del tema deportivo, Gómez se refirió también al acuerdo con el Hospital Quirónsalud Murcia. «Será un patrocinador importante, irá en la camiseta de nuestro primer equipo femenino. Nosotros tenemos que estar con los mejores y a nivel nacional sabemos la garantía de Quirónsalud Murcia, que nos permitirá dar un salto de calidad en cuestiones como la velocidad para diagnósticos y las pruebas. Para ser un poquito mejores y mantener ese nivel de competitividad necesitamos estar con los mejores», animando también a otras empresas para que se sumen al proyecto: «Necesitamos ese apoyo para competir financieramente con otros equipos. El año pasado el equipo estuvo a un nivel increíble, pero esa no es nuestra realidad presupuestaria. Creo que nos equivocamos si nos metemos la presión de repetir lo del año pasado porque es una presión equivocada».