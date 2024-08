José Antonio Carrillo, entrenador de Álvaro Martín: "Me quiero jubilar pero quiero seguir ayudando, esa es la controversia"

Han pasado ya casi dos semanas desde que Álvaro Martín logró esa medalla de bronce en París 2024. Le faltaba un podio olímpico después de siete en mundiales y europeos. ¿Qué se siente cuando uno ve cumplido un sueño?

Aún resoplo porque el momento del bronce de Álvaro fue hacer muchos sueños realidad. He pasado mucho tiempo luchando contra viento, marea y tempestades, y creer que se podía lograr. Todos mis sueños de Carros de Fuego los vi resueltos allí. Me emocionó aún más porque estaba allí mi familia, mi mujer y mis nietas. Y así como en el oro del relevo la gente me preguntaba si estaba nervioso, aunque hubo un momento que incluso peligró, no lo estaba porque éramos los mejores. Pero fue con la medalla de bronce cuando hice realidad mis sueños.

Han sido muchos años de sacrificios, ¿pero cuál ha sido el mayor?

Cada vez que me lo preguntáis, no sé si es porque soy de lágrima fácil o humano, pienso en todos los sacrificios. El mayor es estar mucho tiempo fuera de casa. Este año, aparte de concentraciones para preparar la Copas del Mundo, salí de casa el 12 de mayo con la maleta para Sierra Nevada y después me fui a Font Romeu. A mi mujer no la pude ver, solo abrazarla, hasta el día de la prueba de los 20 kilómetros. Todo esto te hace recapacitar y, como dije en la recepción del Ayuntamiento, si de algo no me arrepiento y volveré a hacer si tengo otra vida, es de tener una mujer que me ha permitido cumplir mi sueño.

Pero seguro que hoy es ella más feliz que usted.

Me imagino que sí porque haberme aguantado a mí estos años y creer en mi sueño, creer que se podía realizar... Si algún premio me han dado, ella se lo merece más.

Y por fin ha roto el sombrero más famoso de los Juegos de París, como hizo Sam Mussabini, el entrenador de Abrahams, en la película Carros de Fuego.

El otro día me dijeron que me iban a regalar otro, pero a éste le he cogido mucho cariño porque ha viajado mucho conmigo. Lo rompí dos veces, una fue en mi habitación haciendo honor al ritual de Sam Mussabini, pero lo remodelé porque estaba todo el mundo pendiente de que lo rompiera y la prensa me lo había pedido. Fueron sentimientos encontrados, porque por un lado la emoción me embargaba por cumplir ese sueño, pero le he cogido al gorro mucho cariño. Si en Cieza hay alguna vez un museo del deporte, me gustaría que estuviera ahí expuesto.

Hace un tiempo me dijo que estaba pensando en la jubilación, pero me temo que no le van a dejar.

Yo me quiero jubilar. No te olvides que voy a cumplir 68 años, pero hay tantas cosas detrás. Fíjate, gracias a la Comunidad Autónoma y al director general de Deportes, el Centro de Alto Rendimiento de marcha se ha revitalizado. Por fin va a ser un centro asociado al CAR de Los Narejos. A día de hoy aún es un centro en el limbo, que no se sabe oficialmente de su existencia. Además, tengo mucha gente detrás. Sin ir más lejos, el otro día, en la recepción del Ayuntamiento, venían los críos del club a abrazarme. ¿Cómo les puedo decir que ahora los dejo? Tendré que cambiar un poco el chip, que mi mujer se venga a las concentraciones y no estar tanto tiempo fuera, porque hay otros entrenadores que ven a sus atletas durante el fin de semana y yo estoy las 24 horas los siete días. Tengo que darle una vuelta a la situación, recapacitar y hablar con ellos. Pero es que además me están llamando atletas extranjeros que quieren que los entrene porque quieren cumplir sus sueños y no soy persona de decir no. Si puedo ayudar a que esa persona cumpla su sueño, tengo que hacerlo, pero ahí viene la controversia, porque me quiero jubilar pero quiero seguir ayudando. No sé lo que Dios me deparará en el futuro y quiero estar más tiempo con mi familia. Y en estos momentos me acuerdo que un día mi hermana me dijo un día que me había casado con el atletismo y tiene razón, porque no he podido disfrutar de ellos.

Además, Álvaro se va a Madrid ahora y ya no va a vivir en Cieza, tendrá que realizar su preparación a distancia.

Lo hemos hablado. Él ha conseguido realmente lo que difícil, que es hacer la triple corona al ganar el Mundial, el Europeo y el bronce en los Juegos. ¿A qué puede aspirar más, a repetir como mucho? Ahora quiere también entrar en un gabinete de abogados porque Álvaro es una lumbrera. Dios me lo puso en mi camino para que mi sueño se hiciese realidad. Mira que hemos tenido oportunidades de lograr una medalla con Juanma o con Miguel Ángel López, pero es que los Juegos Olímpicos son muy complicados, no se puede explicar y la gente no entiende lo que suponen. Siempre he puesto el ejemplo de Bubka, que batió todos los récords del mundo y fue campeón de todo, pero nunca ganó una medalla olímpica. Los políticos hablaban de pasar de 22 medallas, pero es que es muy difícil estar ahí y me cabe el orgullo de haber aportado con mi trabajo dos medallas a las 18 que hemos ganado.

Es que han tenido que pasar siete Juegos para que pudiera tocar esa medalla.

Así es , siete Juegos, que se dicen muy pronto y tres con el gorro que me regalaron los Bermúdez en una cena del club. En Tokio lo tuvimos muy cerca, cuando Álvaro quedó cuarto. Allí lo tenía en la mesa porque dije que como lo consiguiera, allí mismo lo rompía. Empecé a recortarlo cuando estaba luchando por el bronce, pero se quedó cuarto a 18 segundos. Tuve que consolarlo, cuando siempre había sido al revés, él me había consolado a mí, pero le dije que no se preocupara, que es muy bueno y que había que seguir y perseverar. Este año sabía que algo teníamos que hacer porque todos los astros estaban alineados. Los Juegos de Carros de Fuego fueron en París 1924 y en esta ocasión estaba allí mi familia, mis talismanes, mi mujer, mi hija y mis nietas. Dios me lo tenía preparado y no me lo dio en Tokio para que viviera ese momento en París con mi gente. Álvaro ha tenido detalles conmigo increíble, la madre que lo parió lo parió muy bien. He tenido atletas en siete Juegos y cada uno tiene sus virtudes y todos para mí son como hijos, pero éste Dios me lo puso en mi camino porque vio que estaba luchando tanto y quería que hiciera realidad mi sueño.