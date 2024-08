Ben Knight, el cuarto inglés en la historia del Real Murcia

De Manchester a Murcia, del Etihad Stadium a Nueva Condomina, de estar entrenando a las órdenes de Pep Guardiola a hacerlo a partir de ahora a las de Fran Fernández, de intentar ganarse un sitio en uno de los mejores equipos del mundo actualmente, a liderar un proyecto en otro país y en la tercera categoría. Ese es el cambio que afronta Ben Knight (Cambridge, 2002). El Real Murcia hizo oficial el fichaje del extremo derecho inglés que llega para reforzar una posición donde el equipo andaba escaso y, sobre todo, darle un salto de calidad global a la plantilla murcianista.

El fichaje lo anunció ayer el club grana, pero estaba hecho desde hacía días. Sin duda es un negocio redondo para la entidad que preside Felipe Moreno, ya que el Manchester City anunció que el jugador queda desvinculado totalmente del conjunto inglés. Se especulaba que llegaría en calidad de cesión, como otras que tuvo anteriormente, pero lo hace en propiedad. El rápido atacante ocupa plaza sub-23 y en su corta carrera ha dejado grandes destellos de lo gran jugador que es y de lo que puede llegar a ser, aunque habrá que ver su adaptación y también las secuelas de las lesiones que ha sufrido

Desborde y verticalidad

Ben Knight llega para pelear por un puesto en los costados del ataque murcianista. En esa posición, el Real Murcia tiene a Loren Burón, Carlos Rojas y al canterano Toral, pero este último no está confirmado si se quedará en la primera plantilla o continuará en el Imperial. Incluso se baraja que pueda salir cedido a un club de Segunda RFEF. Era un puesto más que necesario a reforzar, pero el fichaje va más allá. Ben Knight afronta en el plano personal esta aventura en la capital del Segura como un punto de inflexión en su carrera deportiva. El extremo diestro llega tras una temporada muy complicada por las lesiones y donde no pudo disputar minutos.

En el aspecto puramente deportivo es un extremo que suele jugar por la derecha pero que está cómodo también en la zona central del ataque. Es zurdo, muy rápido y cuyo desborde es su gran virtud. En los uno contra uno suele salir victorioso y cuando parte desde el perfil diestro le gusta hacer la diagonal para poder mirar portería. Pese a su juventud una de sus grandes virtudes es la toma de decisiones, la tranquilidad para saber cuándo dar el último pase y la precisión para hacerlo. Un futbolista llamado a marcar las diferencias en un fútbol tan de control como el de la Primera Federación.

Noel-Williams, celebrando el ascenso a Primera en 2007. / JAVIER CEBOLLA

Las lesiones, punto negativo

No todo es positivo, ya que si fuera así un equipo como el Real Murcia no podría aspirar a tener a un jugador procedente del Manchester City. Las lesiones y, por lo tanto, la falta de regularidad en el juego es la principal duda que recae sobre el extremo de Cambridge. Ha estado cedido en el Crewe de la League One, tercera categoría, y en el Stockport de League Two, cuarto escalón del fútbol inglés, y las lesiones le impidieron tener continuidad.

Internacional por Inglaterra

El nombre de Ben Knight es conocido en Inglaterra desde joven, ya que fue internacional en las categorías inferiores de la selección desde la sub-14, llegando a disputar la Eurocopa sub-17. Hasta el año 2018 estuvo en el Ipswich Town y ese verano fue traspasado al Manchester City, que vio en él un proyecto de gran jugador.

En la cantera del Manchester City, además de dos ligas sub-21, formó parte del equipo que se proclamó campeón de liga la pasada temporada. Con el primer equipo disputó la Community Shield, es decir, la Supercopa de Inglaterra, en el año 2021, que el Manchester City perdió ante el Leicester por 1-0. Ben Knight ingresó al terreno de juego en el minuto 74 sustituyendo a Cole Palmer. Experiencia en grandes momentos ya tiene y es otro punto a favor del nuevo fichaje murcianista.

Charlie Dean, en un partido con el Murcia ante el UCAM. / LORENA BAEZA

Cuarto inglés en la historia

Cuando haga su debut, Ben Knight se convertirá en el cuarto inglés que juegue en partido oficial con el Real Murcia. Los tres jugadores que estuvieron anteriormente dejaron un grato recuerdo en las distintas épocas.

El primero fue Tom Thompson, que estuvo en la temporada 1924-1925 y tiene el honor de ser el primer extranjero en marcar un gol con la camiseta murcianista. Además, estuvo presente en el partido de inauguración de La Condomina el 25 de diciembre de 1924 ante el Martinenc.

El segundo fue Gifton Noel-Williams, que llegó en el mercado invernal de la temporada 2006-2007, un curso que el murcianismo guarda con mucho cariño, ya que fue la última vez que se consiguió el ascenso a la Primera División. El delantero inglés estuvo seis meses en el club y cumplió en su rol de suplente la mayoría de partidos. Aprovechó muy bien los minutos que tuvo y marcó cuatro goles aportando para el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El otro inglés que jugó en el Real Murcia fue Charlie Dean, pero su época en el club grana fue más complicada. El central llegó a la capital del Segura también en un mercado invernal, concretamente en el de la temporada 2017-2018, procedente del Granada. Estuvo una campaña y media en el club, donde se ganó el puesto y fue un fijo en la zaga murcianista. Al término de la liga 2018-2019, en un momento en el que la situación económica e institucional era muy difícil, el jugador inglés se marchó rumbo al Fuenlabrada.

Cinco años después de la marcha de Charlie Dean, llega Ben Knight y el cuadro murcianista vuelve a tener un jugador inglés en sus filas con la confianza de que pueda rendir igual o mejor que sus predecesores.

Raúl Alcaina, a punto de fichar

Asier Goiria ha acelerado en las últimas horas las negociaciones para hacerse con los servicios de Raúl Alcaina, delantero del Deportivo de la Coruña. El director deportivo vasco retomó uno de sus primeros objetivos del verano y el delantero está a un paso de firmar. El ariete llegaría tras ascender con el Deportivo, club en el que ha estado los últimos seis meses. En la primera vuelta destacó en el Alcoyano y llamó la atención del conjunto blanquiazul. Ahora le buscan una salida en forma de cesión y el Murcia es el que más fuerte está apostando por el punta para reforzar una posición necesaria tras lo visto en pretemporada.