El Real Murcia, ante las primeras urgencias de la temporada

El Real Murcia afronta su penúltima semana de la pretemporada con muchas dudas tanto en la calidad como en la cantidad de la plantilla. Tras un inicio lógicamente dubitativo en los primeros partidos, donde solo se busca la carga de minutos, los últimos encuentros que afrontaba el cuadro dirigido por Fran Fernández sí que eran esperados por todos para ver por dónde puede ir el proyecto del técnico almeriense.

En el Trofeo Ciudad de Murcia ante el Albacete y el Hércules se le vieron las costuras a la plantilla en el sentido de que los refuerzos eran necesarios, pero que el equipo más titular sí dio buena imagen ante el conjunto alicantino. Se analizó la falta de gol, pero hubo puntos positivos, especialmente en ciertos nombres propios como Boateng o Jorge Yriarte. Ante el Águilas los aspectos positivos donde agarrarse ya han sido más complicados.

El asunto de la falta de gol cada vez coge más importancia, porque el problema siempre es la sensación de que no vas a marcar, más que el propio hecho de no haber estado acertado en esta pretemporada. El hecho de que parece complicado que el equipo marque, porque está lejos del gol, sí que preocupa.

En ese aspecto, emerge la figura de Isi Gómez, futbolista de una calidad fuera de dudas, pero que de momento no ha podido jugar en esta pretemporada y con la sensación de que es el único centrocampista con la capacidad de hacer jugar al resto y crear peligro. Larrea, Jorge Yriarte y Boateng son jugadores de nivel para la Primera Federación, pero con otro perfil. La incorporación de un centrocampista con capacidad de superar líneas con pases precisos para dejar en ventaja a los extremos y delanteros cada vez se hace más necesaria.

La llegada de fichajes es más que necesaria. La calidad de la plantilla se puede debatir, pero no la cantidad. Tras dejar claro que Totti no cuenta en este proyecto y que Toral de momento no se ha ganado para el técnico un lugar en el primer equipo, solo hay 18 fichas en el primer equipo. Con Bejamin Knight cerrado para el puesto de extremo, que no deja de ser un melón por abrir, ya que es un futbolista joven que ha tenido problemas de lesiones y que debe adaptarse a un nuevo país, la sensación es que el Real Murcia necesita certezas en las contrataciones.

Un central, un organizador y un delantero que le den un salto de calidad a la actual plantilla, además del necesario lateral zurdo, y por supuesto que los que forman ya parte del equipo muestren el nivel que un equipo que aspira a quedar campeón de Primera Federación necesita. Es el turno de Asier Goiria y su equipo de trabajo para valorar el rol de los nuevos fichajes que deben llegar a la capital del Segura para cerrar un plantel que en este momento puede firmar hasta siete jugadores sin necesidad de dar la baja a ninguno de los que ya forman el equipo. El margen de tiempo es amplio todavía, quedan tres semanas para que se cierre el mercado el 31 de agosto, pero si se pueden adelantar los plazos será mejor para la adaptación.

Esta semana el Real Murcia tiene dos nuevas pruebas de toque que pueden subir un punto más la preocupación del entorno o conseguir apaciguar las dudas que se han creado. Los duelos ante el Melilla y el Hércules serán muy interesantes para seguir calibrando el nivel de un Real Murcia que en menos de dos semanas arranca la competición.

Cuando Felipe Moreno dijo, en la presentación del equipo ante su afición en el Trofeo Ciudad de Murcia, que el Real Murcia debía estar en el fútbol profesional lo antes posible, simplemente fue justo y fiel a la historia del club grana. El club, por presupuesto, afición e historia no puede estar donde lleva más de una década y, tras el anuncio que el club había solventado sus problemas con la Seguridad Social y Hacienda, el mal inicio de la pretemporada es contraproducente en el intento de enganchar a esa parte de la masa social que necesita un plus del equipo para sumarse al proyecto. La campaña de abonos, tras un inicio fulgurante, ha sufrido un frenazo y resultados como el 3-0 de El Rubial ante el Águilas hacen mucho daño.