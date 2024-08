Cehegín será sede de la final masculina de la Copa Presidente de Fútbol Sala

La localidad de Cehegín acogerá la final masculina de la Copa Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM). Así lo ha anunciado el concejal de Deportes, José Antonio Zafra, en colaboración con la Federación Regional de Fútbol Sala.

La organización de este evento deportivo es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Cehegín y los responsables senior del Fútbol Sala Cehegín, quienes han colaborado estrechamente para asegurar el éxito de la competición. Este esfuerzo ya se materializó el pasado fin de semana con la visita a la localidad del Presidente del comité del fútbol sala de la FFRM, y leyenda de este deporte, Luciano Herreno, quien supervisó las instalaciones.

La competición comenzará con la primera ronda los días 24 y 25 de agosto, enfrentando a los siguientes equipos: CFS Jumilla vs. Barrio Puntarrón de Mula; Cieza FS vs. MSC Sangonera La Verde; CD El Palmar FS vs. Blanca FS; CD Campos vs. Futsal Librilla; y Murcia Futsal PR7 vs. Zambú CFS Pinatar. Los ganadores de estos partidos avanzarán a la siguiente ronda, que se disputará el 31 de agosto o el 1 de septiembre.

Las semifinales, programadas para el 7 y 8 de septiembre, contarán con la participación de los dos equipos de la Región que militan en la Primera División masculina de fútbol sala, Jimbee Cartagena Costa Cálida y ElPozo Murcia Costa Cálida, quienes fueron protagonistas de la última final liguera, con victoria para el equipo cartagenero. Los vencedores de estas eliminatorias se enfrentarán en la gran final que se celebrará en Cehegín, en una fecha aún por determinar.

El Jimbee Cartagena, actual campeón de la Copa Presidente, buscará revalidar su título tras vencer por 2-3 a ElPozo Murcia en la final anterior, disputada en el pabellón Adolfo Suárez de Alhama de Murcia.

Revisando las instalaciones / Enrique Soler

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha expresado su orgullo por la oportunidad de acoger un evento de tal magnitud: "Estamos encantados de recibir la final de la Copa Presidente en nuestra ciudad. Es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de todos los involucrados, y una oportunidad única para mostrar el compromiso de Cehegín con el deporte. Estamos seguros de que será una fiesta del fútbol sala y una experiencia inolvidable para todos los asistentes".