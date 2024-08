El Real Murcia deja dudas ante su afición

No pudo ser. El Real Murcia no se consiguió quedarse con su Trofeo. Tras un mal encuentro ante el Albacete, en el que perdió 0-2, no tuvo ya nada que hacer en el segundo choque ante el Hércules, más allá del orgullo y de la importancia de seguir preparando el proyecto, pero el trofeo ya había volado. Entre medias los manchegos vencieron a los alicantinos por la misma diferencia (0-2) y también con las mismas sensaciones. El equipo de superior categoría hizo valer esa condición y se llevó el torneo. En clave murcianista la buena noticia fue el segundo encuentro ante el Hércules. Las sensaciones fueron positivas, ante un rival que debe compartir objetivo este curso, se vio un Real Murcia más estable, más junto y en ataque fue propositivo y vertical.

Dudas en defensa

El triangular lo abrió el duelo entre el Real Murcia y el Albacete, y en los primeros diez minutos se le vieron las costuras defensivas al cuadro grana, ya que en las tres primeras jugadas el conjunto manchego hizo daño. En el minuto dos, un gran balón en profundidad a Quiles le dejó solo ante Gazzaniga y con un toque sutil puso el primer gol de la tarde. Sin tiempo para reaccionar, dos minutos después, otro esférico, buscando la espalda de la retaguardia grana, habilitó a Morci desde el perfil izquierdo del ataque visitante y su zurdazo esta vez sí, se encontró con el guardameta murcianista. El Albacete seguía encontrando autopistas en los carriles y Quiles, de nuevo, se quedó solo ante Gazzaniga que vio cómo le superaba por segunda vez y ponía un 0-2 que silenció a una afición que empezó cantando y animando a los suyos.

Tras el doble disgusto del inicio del encuentro, el Real Murcia consiguió frenar la escabechina defensiva y empezó a tener la posesión del esférico. Le costó crear peligro, las principales acciones ofensivas fueron a balón parado, pero ya dejó sentirse libre el Albacete. Lo más destacado del primer encuentro en cuanto a ocasiones de peligro fueron dos remates tras sendos saques de esquina. En el primero, Álex Rubio, que compartía ataque con Pedro Benito, remató de cabeza alto, y en el segundo, Larrea aprovechó un rechace para disparar desde la frontal, pero el esférico se marchó cerca del palo derecho de la portería del Albacete. Una de las atenuantes a este encuentro que tienen más lecturas negativas que positivas es que enfrente estaba un equipo de superior categoría y de superior ritmo físico en este momento de la pretemporada. El otro es que el once que sacó Fran Fernández tenía más jugadores que en principio no deben estar en la alineación titular de la primera jornada que los que sí. Futbolistas como David Vicente, Antxon Jaso, Isi Gómez, Boateng, Pedro León o Carrillo no jugaron y esa experiencia ante un equipo que está más preparado y que en teoría tiene más calidad te penaliza. El partido finalizó con 0-2 y fue un resultado hasta positivo para los intereses granas, ya que Álvaro Rodríguez, ex jugador murcianista, tuvo en sus botas el tercero pero su disparo desde dentro del área se estrelló en el palo. La tanda de penaltis, después del 0-2, se la llevó el Murcia, pero no tenía pinta en ese instante que sirviera de mucho. El equipo dirigido por Fran Fernández necesitaba que el Hércules le echara una mano ante el Albacete para que tuviera interés el tercer choque.

Quiles, protagonista

La ilusión del murcianismo en tener un tercer partido atractivo duró tres minutos. Ese fue el tiempo para que Quiles volviera a marcar y volviera a adelantar a los suyos. Ante el Hércules, el punta repitió prácticamente el inicio del partido que había tenido una hora antes ante el Real Murcia. El ariete estuvo muy atento en la salida de balón del cuadro herculano y consiguió interceptar un pase que le habilitó para poder plantarse solo dentro del área rival y ante el meta rival con una tranquilidad que solo la tienen los jugadores grandes y los jugadores con confianza, definió a la perfección para adelantar a su equipo. El delantero del Albacete es el hombre del torneo. Ante el Hercules se vio de nuevo a un Albacete muy superior y en una buena dejada del murciano Higinio, Marcos hizo el 2-0 definitivo que certificaba la victoria del Albacete y se hacía con el Trofeo

Falta de gol ante el Hércules

El duelo entre el Real Murcia y el Hércules ya se vivió con otro prisma. Sabiendo que ninguno de los dos iba a conseguir el trofeo, se vivió como un amistoso de pretemporada. El partido fue el más bronco, donde más tensión se vivió, y donde el colegiado más tuvo que intervenir, señalando faltas, amonestando y teniendo que atender a jugadores por lesión o molestias. En lo estrictamente futbolístico el Real Murcia fue el que llevó el peso del tercer choque.

Ante el Hércules sí que el once de Fran Fernández tenía esa experiencia necesaria para poder tener ese peso en el juego. La dupla en la medular Yriarte-Boateng le dio músculo y presencia a un cuadro grana que lo echó en falta ante el Albacete. Fue el que más se acercó al área del contrario y en una de ellas, David Vicente, dentro del área, desperdició una ocasión clara para poner el primero en la cuenta grana. El propio lateral en una internada anterior también probó suerte. Su velocidad y facilidad para pisar área es una buena noticia y un arma que deberá usar Fran Fernández.

El Murcia lo seguia intentando y Carlos Rojas en una rápida transición también tuvo la oportunidad de adelantar al Real Murcia, pero el extremo hispanocolombiano pecó de lo que ya se le vio el pasado curso, de dudas y de no saber resolver en el último tramo del campo cuando hay que saber decidir y tomar las mejores decisiones para que la ocasión sea fructífera.

La mejor ocasión para el Hércules fue en un remate de cabeza de Montoro, tras un córner, que se marchó alto.

El partido finalizó con empate a cero que dejaba a ambos equipos empatados en la segunda y tercera posición con un punto y los mismos goles a favor y en contra.

En clave grana, si ante el Albacete falló la defensa, en este segundo partido lo que se evidenció fue la falta de gol.

Felipe Moreno: «Con el tema económico en orden, toca estar en el fútbol profesional»

Antes del trofeo se presentó a los jugadores y al cuerpo técnico de esta temporada y uno de los más ovacionados fue Pedro Léon. El capitán del equipo quiso mandar un mensaje de realismo:«Os prometo que vamos a trabajar duro todos los días para poder celebrar algo bonito a final de temporada». El presidente, Felipe Moreno, que se llevó la gran ovación de la tarde cuando recordó que se había arreglado el aspecto económico. En su línea de optimismo fue contundente: «Lo antes posible tenemos que estar en el fútbol profesional», exclamó.