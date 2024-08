La Unión se hace con el fichaje de Dani Villa

Daniel Villanueva (1998, Cártama), más conocido en el mundo del fútbol como Dani Villa, ya es nuevo jugador de La Unión Atlético tras el acuerdo alcanzado entre el club y el futbolista. El delantero centro de 26 años firma para el curso 2024-25, un curso que disputará el cuadro unionense en Segunda RFEF.

Dani Villa se encuentra en plena etapa de madurez deportiva después de haberse formado en la cantera del Villarreal y alcanzar más tarde el filial del Granada. Pese a su corta carrera, el punta cuenta con experiencia en ligas extranjeras como la polaca, donde jugó con el Widzew de la primera división nacional. También tiene experiencia como internacional en categorías inferiores después de ser seleccionado con la Selección española sub 16, sub 17 y sub 18.

La última temporada, Dani militó en el CD Teruel de Primera RFEF, donde jugó 29 partidos y marcó dos tantos. Con Villa se asegura La Unión un delantero voluntarioso en la presión y con velocidad al espacio que puede marcar la diferencia en la cuarta categoría del fútbol español.

Tras finalizar el pasado curso como undécimo clasificado en Segunda RFEF, La Unión Atlético busca nuevas metas que le permitan soñar con el ascenso y en las que Dani Villa puede aportar su calidad y sus goles.