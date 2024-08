El Real Murcia cae ante el Albacete en el primer partido del triangular

El Real Murcia cae ante el Albacete en el primer encuentro de la triangular (0-2). El conjunto grana concedió dos goles tempraneros, con dos fallos en la defensa, que el Albacete supo aprovechar. Los de Fran Fernández intentaron sobreponerse al marcador, pero el conjunto visitante era muy duro en defensa.

El Real Murcia abrió la novena edición del Trofeo Ciudad de Murcia, donde junto a Hércules y Albacete lucharían para levantar el título. El conjunto grana disputó el primer encuentro de la triangular, frente al Albacete. Cada partido tenía una duración de 45 minutos.

El conjunto de Fran Fernández, que venía dando una buena imagen durante la pretemporada, no empezó con buen pie el encuentro frente al Albacete. En el minuto 3, Gazzaniga falló en la salida de balón, y Quiles lo aprovechó haciéndose con el esférico, y batiendo al meta con una magnífica vaselina.

La cosa no mejoraría para el Real Murcia, ya que en el minuto 10 de partido, el Albacete pondría el 0-2 en el luminoso. Contra rápida de los visitantes, que consiguieron desmantelar a la defensa grana, y mandar un balón largo, con algo de fortuna, porque Andrés López, no llegó al esférico para cortarlo. El balón le llegó a Quiles, que en un mano a mano contra Gazzaniga, consiguió abatirlo con un buen recorte, y a portería vacía colocar el segundo en su cuenta personal.

El Real Murcia que salió con la mayoría del once con jugadores del filial, no pudo hacer nada para batir la portería rival. El conjunto visitante empezó a aguantar el esférico, moviéndolo de lado a lado, sin buscar la creación de peligro. En los minutos finales, empezaron a llegar más al área de Gazzaniga, incluso Álvaro Rodríguez estrelló el esférico en la madera. El Real Murcia no consiguió chutar entre los 3 palos y perdió el primer encuentro de la triangular.