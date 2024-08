El Intercity, la sexta prueba de un FC Cartagena muy inspirado

La pretemporada entra en su recta final al mismo tiempo que la competición en LaLiga Hypermotion se asoma por el horizonte para el Fútbol Club Cartagena. En ese contexto, el cuadro albinegro corrige detalles en su última semana de preparación, que contará con los dos últimos partidos amistosos. El primero de ellos, frente al Intercity, tendrá lugar esta tarde (19.00h, YouTube) en Pinatar Arena en una sexta prueba que el Cartagena afronta invicto.

Los del ‘Pitu’ Abelardo están realizando la pretemporada más ilusionante del club cartagenero en Segunda hasta la fecha. No en vano, las sensaciones que deja la preparación del equipo en entrenamientos y partidos no son casualidad, sino fruto del trabajo, esfuerzo y planificación. No ha perdido ninguno de sus cinco primeros encuentros el Cartagena y, a pesar de que no conviene fiar las expectativas del equipo en encuentros amistosos, sí se pueden sacar ciertas conclusiones de su juego.

Ha ganado fácil el cuadro portuario a Bournemouth sub 21; Al- Ettifaq y Yeclano; pero también ha sabido competir con rivales acordes a su nivel como Eldense y Almería para empatar uno y ganar otro en penaltis manteniendo el tipo en las diferentes circunstancias. Hoy se mide al Intercity de Primera Federación para seguir aumentando el ritmo y pulir las últimas imperfecciones tácticas.

Un rival con expectativas

Visita el Intercity las instalaciones de Pinatar Arena, la que fuera base de operaciones del Cartagena en temporadas anteriores y en la que se siente como en casa el equipo cartagenero. Los de Alicante afrontan la temporada en Primera RFEF con ilusiones renovadas tras salvar gran parte de sus dificultades económicas gracias a una inyección de capital de once millones de euros procedente del fondo Alpha Blue Ocean.

En este contexto, los ‘hombres de negro’ han podido atacar el mercado y realizar hasta quince incorporaciones entre fichajes y cesiones.

Caras conocidas

El próximo rival del FC Cartagena trae a Pinatar Arena a viejos conocidos del fútbol regional y cartagenero. El primero es su entrenador, Alejandro Sandroni, quien ha desarrollado casi toda su carrera deportiva en la Región, tanto de jugador como de técnico. El segundo es su nuevo delantero, Jariel de Santis, quien jugó en el filial albinegro durante la temporada 2022-23 cedido por el Boavista y que llega ahora al conjunto azulgrana también cedido, pero ahora desde el Alianza Lima de Perú. También milita en el cuadro alicantino el exjugador del Real Murcia Julio Gracia.