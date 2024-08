Una pretemporada sin condicionantes para el UCAM

El UCAM Murcia CB iniciará el próximo 20 de agosto los entrenamientos y, salvo retraso en la incorporación de algún jugador, por primera vez en muchos años el entrenador, Sito Alonso, podrá trabajar desde el inicio con la plantilla al completo. Se trata de una situación que, sin lugar a dudas, permitirá llegar al inicio de la campaña en la Supercopa Endesa, los días 21 y 22 de septiembre, con todos los jugadores con el mismo tono físico, un hecho que ha condicionado bastante otras temporadas, en las que por celebración de campeonatos europeos o mundiales, varios componentes del equipo llegaban casi justo al inicio de la competición.

Este verano solo hay Juegos Olímpicos y en los mismos participan doce selecciones, muchas menos que en los europeos o en los mundiales. Además, ninguno de los componentes de la plantilla universitaria han estado en París 2024, por lo que han podido descansar e incluso iniciar la puesta a punto con tiempo de antelación. El que estuvo más cerca de conseguirlo fue Rodions Kurucs con Letonia, pero su selección cayó a principios de julio en el preolímpico. El resto llevan de vacaciones desde que concluyó la pasada campaña con el subcampeonato de la Liga Endesa.

Otros veranos ha tenido que hacer encaje de bolillos Sito Alonso. Por ejemplo, en 2023 fueron varios los jugadores que se incorporaron solo una semana y media antes de la Supercopa. El caso más llamativo fue Rodions Kurucs, quien llegó a Murcia solo tres días antes de disputarse la competición. También, en 2022, se perdieron las primeras semanas de trabajo por el Eurobasket y compromisos de clasificación para el Mundial Jordan Sakho, Nemanja Radovic, Sadiel Rojas, Thad McFadden, Artem Pustovyi y David Jelínek.

Reconocimientos médicos

En 2024 no solo deben estar todos los jugadores entre el 16 y el 18 de agosto en Murcia para el lunes 19 realizar los reconocimientos médicos e iniciar el martes 20 los entrenamientos, sino que algunos ya llevan semanas por la ciudad, como es el caso del pívot Simon Birgander, quien no pudo disputar los play off por una lesión y que está realizando un trabajo específico para llegar a punto a la pretemporada. También está el alero Howard Sant-Roos.

Otra ventaja con la que partirá el UCAM Murcia 2024-2025 es que once de los trece jugadores de la plantilla continúan del pasado curso. Solo hay dos caras nuevas, el base Dani García, que llega procedente del Baxi Manresa, y el ala pívot eslovaco Vladimir Brodziansky, quien tras rescindir su contrato con el Joventut de Badalona se comprometió con los murcianistas para sustituir a Dustin Sleva. El resto ya se conocen a la perfección y el UCAM será el equipo con menos novedades de la Supercopa Endesa, situación totalmente inversa a la vivida el curso pasado, donde había hasta nueve incorporaciones. Los bases Troy Caupain y Ludde Hakanson; los escoltas Dylan Ennis, Jonah Radebaugh y Arturs Kurucs; los aleros Howard Sant-Roos y Rodions Kurucs; el ala pívot Nemanja Radovic; y los pívots Simon Birgander, Marko Todorovic y Moussa Diagne se mantienen tras conquistar el subcampeonato y el tercer puesto de la Champions League.

El club, por otro lado, está trabajando en completar un buen calendario de partidos amistosos. Aunque aún no se han anunciado oficialmente, ya se conocen varios, como uno frente al Valencia Basket el 7 de septiembre en Toledo, y un triangular en Cartagena los días 13, 14 y 15 de septiembre contra el anfitrión, que debutará en Primera FEB esta campaña, y el Covirán Granada. Además, el hecho de disputar la Supercopa permite que ya el fin de semana antes del inicio de la liga, el sábado 28 de septiembre, el equipo ya tenga un compromiso asegurado.