El Trofeo Ciudad de Murcia regresa para quedarse

El Real Murcia presentó ayer la IX edición del Trofeo Ciudad de Murcia, que disputará en formato de triangular ante el Albacete y el Hércules. El torneo comenzará mañana a las 20:00, pero una hora antes será la presentación de los jugadores y del nuevo cuerpo técnico ante la afición.

El primer encuentro lo disputarán Real Murcia y Albacete a las 20:00. Posteriormente el cuadro manchego se verá las caras ante el Hércules a las 21:00. El encuentro que cierre el triangular y que decidirá el campeón lo jugarán el Real Murcia y Hércules a partir de las 22:00.

En la presentación estuvieron miembros de los tres equipos que participarán. Felipe Moreno abrió el acto con un discurso en el que se mostraba orgulloso y feliz de haber recuperado el torneo y con el firme compromiso de que sea habitual en los próximos veranos como presentación del equipo. El torneo, que tuvo su primera edición en el año 1967, se ha disputado en ocho ocasiones con cinco triunfos para el Real Murcia. El trofeo ha tenido rivales de la categoría del Real Madrid en el año 2000, River Plate y Peñarol, en el triangular de 1984, y al Botafogo brasileño. que contaba en sus filas con Guina, que volvía a Murcia para ese encuentro en el año 1993. Felipe Moreno, desde su llegada, tenía en mente recuperarlo y su compromiso es que se convierta en un habitual en la pretemporada del Real Murcia.

Valentín Botella, vicepresidente del Hércules, y el santomerano Toché, director deportivo del Albacete, estuvieron presentes. El ex delantero del Cartagena, entre otros equipos, espera que la afición disfrute y que salga un gran torneo, agradeciendo al club murcianista su invitación.

El patrocinador principal es Fibranet y Agustín Ramos explicó la razón por la cual ha querido estar presente su empresa, que también patrocina las camisetas, en el torneo:«Para Fibranet es un placer y un orgullo ser el patrocinador de este evento, de este triangular, que era muy necesario y que debe ir para adelante. La solera de un club como el Real Murcia necesita un torneo como este todos los años».

El acto lo cerró Felipe Moreno, que volvió a agradecer a los patrocinadores, remarcando Fibranet, del antiguo presidente del club. y quiso poner en valor la figura de Toché en el Albacete, mostrándose orgulloso de ser su amigo. Al igual que con el representante del Hércules, al que conoce desde hace más de 30 años.

Tras el acto, el dueño del club respondió a unas preguntas y empezó hablando de la plantilla actual del Real Murcia, que todavía tiene que cerrarse. Felipe Moreno se mostró muy optimista: «Pienso que este equipo nos va a llevar muy alto, falta todavía algún jugador, pero tengo que claro que vamos a ir para arriba. Estoy totalmente convencido».

Agustín Ramos explicó también la razón de su presencia y la de su empresa en el trofeo: «Porque entendía que era una cosa necesaria, hay que seguir apoyando. Un club como el Real Murcia lo necesita y tiene que ir a más cada año».

Precios populares El objetivo de Felipe Moreno en esta IX edición del Trofeo Ciudad de Murcia es que se viva una fiesta y el estadio presente una gran asistencia. Los abonados podrán asistir por 5 euros, mientras que los no abonados pueden ver el triangular por 10. Además, hay un pack familiar para abonados que incluyen dos adultos y un niño por tan solo 10 euros y el mismo pack para no abonados en 20 euros.

En el aire la Copa Federación

La anécdota surgió cuando Felipe Moreno fue cuestionado por la participación del Real Murcia en la Copa Federación esta temporada. Ante la pregunta, el empresario cordobés no pudo aclararlo, ya que no disponía de esa información: «No sabemos si depende de nosotros o de la Federación, por lo que no sé todavía si la disputaremos. La Copa del Rey ya os digo que no (aclarando que el equipo no se había clasificado), pero no puedo confirmar en este momento si participaremos en la Copa Federación o no», declaró.