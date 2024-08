El FC Cartagena se queda con la Carabela de Plata

El FC Cartagena de Abelardo continúa empeñado en ilusionar a su hinchada con el proyecto 2024/25. El cuadro albinegro logró levantar la LII edición del trofeo Carabela de Plata que se disputó ayer ante un rival de peso en la categoría como es la UD Almería de Rubi, recién descendido de Primera División. Un gol de Jairo en el 11’ puso por delante casi todo el encuentro a los cartageneros, pero Leo Baptistao igualó la contienda en el 90’, mandando así el choque a los penaltis. Tras la parada de Fuidías a Ramazani y la materialización de todos los penales albinegros, los de Abelardo echaron el lazo un año más al trofeo local cartagenero.

El choque arrancó con un FC Cartagena valiente, al hilo de lo que nos tenía acostumbrados el cuadro de Abelardo a lo largo de esta pretemporada. Al choque acudieron más de 5000 gargantas que no quisieron perderse el estreno de los blanquinegros esta campaña a orillas de la rambla de Benipila. Los hombres de Abelardo siguieron fieles a su estilo, presión alta y con mucha intensidad. Un equipo muy vertical que busca siempre apretar las tuercas al rival en salida de balón. De esta forma Ortuño a punto estuvo de poner en algún problema al meta Maximiniano, que recién le costó algo más de 8 millones de euros al cuadro almeriense.

El cuadro cartagenerista se mantuvo firme ante todo un Almería que guarda buen bloque del equipo del año pasado que disputó LaLiga EASports, con jugadores de muchísima calidad como Ramazani, Luis Suárez, Melero, Melamed o el propio Baptistao, de reconocida calidad de primera división, e incluso internacionales. La primera parte prácticamente al completo cayó del lado cartagenerista, que cogió desde el primer momento la batuta del partido y llevó de lado a lado al conjunto dirigido por un Rubi que pedía más a los suyos.

Los jugadores del FC Cartagena posan con el trofeo al final del partido / Iván Urquízar

Una vez más, el nivel y presencia de Juan Carlos Real fue de lo más resaltable en un Cartagena que veía como en el seis de partido ya provocaba el primer ‘Ui’ en las gradas del Cartagonova. El mediapunta gallego controló un valón en la frontal del área de pecho y de volea rozó el primer tanto del choque. No tardó este en llegar ya que sería en el once de partido cuando Jairo marcó el (1-0). Comenzó la jugada el ex del Atleti B, Sergio Guerrero en la medular, que cambiando la orientación del juego, abrió la pelota con un excelente pase por arriba al costado diestro, donde muy abierto se encontraba otro recién llegado como Martín Aguirregabiria. Éste tras controlar y perfilarse, la cedió a un Jairo que se metió hacia el interior, corrió hasta pisar área y tras acomodarse el balón hacia afuera chutó potente al segundo poste, batiendo a Maximiano.

Enorme el reencuentro

El conjunto de Abelardo mostró una muy buena cara, y el doble pivote en el mediocampo Damián Musto y Sergio Guerrero se hizo enorme en el reencuentro con la afición en Cartagonova, siendo uno de los grandes motivos del dominio cartagenerista. Por los visitantes, el colombiano Luis Suarez fue el que más peligro tuvo, pero sin llegar a poner en serios problemas a un Pablo Cuñat que tuvo una primera parte tranquila. Con la superioridad local nos marcharíamos al intermedio.

A la vuelta de vestuarios, la charla de Rubi pidiéndo más intensidad a los suyos y la consecución de cambios en el plantel albinegro, que acabó compitiendo con cinco jugadores del filial hicieron que el cuadro almeriense gozara de más oportunidades o acercamientos en este segundo acto. El mayor dolor de muelas para la zaga cartagenerista en esta parte fue Leo Baptistao, el experimentado killer brasileño se probó en varias ocasiones y acercó a la UD Almería al gol. Este tanto no lleagaría hasta recién cumplido el 90’ de partido, ya casi rozando el final, cuando el propio Baptistao tras el rechace de un córner que volvió a enviarse al área en forma de centro, marcaría con un buen remate de cabeza el empate a uno, dejando en silencio al Municipal Cartagonova por unos minutos y mandando el desenlace de la LII Carabela de Plata a los once metros.

En la tanda de penaltis, por los albinegros lanzaron Andy, Narváez, Kiko Olivas, Vukcevic y Jorge Moreno que marcaron todos sus respectivos disparos. Para desgracia del cuadro almeriense sería Toni Fuidías el que detendría el chut de Ramazani en el segundo lanzamiento, leyendo las intenciones del talentoso extremo belga atajando abajo a la izquierda. Tras la tanda, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena hizo entrega de un detalle para la UD Almería, y del propio trofeo a Pedro Alcalá, capitán albinegro, que éste entregó a los aficionados presentes en una primera feliz noche en Cartagonova esta 2024/25. El próximo partido para los de Abelardo será ante el Intercity de Primera Federación el próximo día 7 en Pinatar Arena, siendo éste el penúltimo ensayo antes del arranque liguero.