Asier Goiria no deshace el trabajo de Recio en el Real Murcia

Carlos Rojas fue anunciado ayer como nuevo jugador del Real Murcia. Era un secreto a voces y ya es oficial la vuelta del extremo hispanocolombiano. Llega procedente del Almería B cedido hasta el próximo 30 de junio y refuerza una posición necesitada, ya que solo disponía Fran Fernández de dos jugadores que pudieran atacar desde la banda, Loren Burón y el canterano Toral.

Con la llegada de Carlos Rojas la plantilla del Real Murcia cuenta con 22 futbolistas, a la espera de saber qué ocurre con los jugadores que no tienen asegurada su continuidad. Pero lo cierto es que la dirección deportiva del Real Murcia está siguiendo una línea de trabajo diferente a la de sus antecesores y se está apostando por mantener más la base de lo que funcionó el curso pasado y no hacer una revolución cambiando prácticamente a toda la plantilla como ocurrió hace justo un año por Javier Recio.

La llegada de Asier Goiria no fue la soñada por el vasco, ya que aterrizó en la capital del Segura antes de que Recio se marchara. La continuidad o no del anterior director deportivo del equipo estuvo encima de la mesa del presidente y finalmente abandonó la estructura cuando ya Asier Goiria estaba planificando la actual temporada. Se produjo una situación que no es habitual en un equipo y es que durante unas semanas ambos coincidieron dentro de la estructura deportiva del club, aunque en ese periodo de tiempo Recio no tomó ninguna decisión sobre el futuro del equipo. Finalmente, fue despedido y abandonó el club.

Hasta el momento, Asier Goiria ha firmado a ocho futbolistas, pero lo más llamativo hasta el momento de su labor ha sido la decisión de no querer romper con el pasado, como ha sido habitual en el Real Murcia las temporadas anteriores. Ha mantenido a diez jugadores que finalizaron la campaña 2023-2024, ha vuelto el canterano Jaime Escobar y ha subido del Real Murcia Imperial a dos canteranos con mucho futuro como son Totti y Toral.

Queda menos de un mes para que finalice el mercado de fichajes y con la duda de la continuidad de Marc Baró, el trabajo que le queda a Asier Goiria es completar las tres fichas que quedan libres. Un central, un extremo y un delantero son las posiciones a reforzar a la espera de que lo que ocurra con los futbolistas que no tienen asegurada su continuidad en el club murcianista. Lo que es un hecho es que la idea de trabajo era partir de la base de un equipo que, aunque no consiguió el objetivo de disputar la fase de ascenso a la Segunda División, hizo una buena segunda vuelta, en la que jugadores como Larrea, Isi Gómez, Loren Burón o Carrillo asumieron roles de jugadores importantes y que en esta temporada deberán dar un paso más al ser conocedores de la categoría y del equipo. La llegada de Carlos Rojas, siendo opción prioritaria para el extremo derecho, es la confirmación de esta política deportiva en la que se prioriza entre las diferentes opciones el hecho de conocer el club.

Kike Cadete: «Espero que se quede Marc Baró, nos hará mejores»

Kike Cadete. | PRENSA REAL MURCIA

Kike Cadete fue presentado como nuevo jugador del Real Murcia. El lateral izquierdo, procedente del Dinamo Tblisis, compareció en rueda de prensa junto al director deportivo, Asier Goiria, mostrándose muy feliz de recalar en el club murcianista.

La primera pregunta no podía ser otra que las razones por las que se decidió por el Real Murcia y la respuesta de Kike Cadete no deja lugar a dudas: «Tras hablar con Asier y con la gente del club fue una decisión fácil. Llevaba mucho tiempo fuera de España y quizá es el mejor sitio para volver». Sobre el reto de vestir la camiseta del Real Murcia, Kike Cadete es contundente y está con ilusión y con muchas ganas de vivir lo que debe ser vivir un partido con el campo lleno.

Lucha por un puesto con Marc Baró, jugador que realizó una gran campaña y que no tiene clara su continuidad en el Real Murcia. Kike Cadete no ha querido mojarse sobre si seguirá o no: «Es un compañero más, yo no miro ese tipo de cosas (en referencia a su posible salida), es algo que el club tiene que hablar, no me corresponde». Sobre Marc Baró solo tuvo palabras de elogio: «Desde que he llegado está siendo un compañero excepcional, me ha ayudado muchísimo». Además, quiso dejar claro que le gustaría que continuara en el equipo: «Espero que se quede porque aporta competitividad y si peleamos por ese puesto nos hará mejores a ambos».

En relación con sus sensaciones tras los primeros amistosos de momento, el jugador es cauto: «El equipo va creciendo poco a poco, el otro día ante el Ibiza fue muy buena prueba donde ya comenzamos a competir. Por lo que he visto esta liga es bastante competitiva y es algo que estamos haciendo bien en pretemporada. Nos acabamos de conocer y este tipo de pruebas nos aportan mucho y nos dan pistas de lo que puede ser la liga».