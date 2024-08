Abelardo, un experto en una categoría con varios debutantes

Al cuadro portuario se le escapa Iván Morante, que ficha por el Burgos

Uno de los futbolistas que más interesaban en la rambla de Benipila, el centrocampista Iván Morante, ha terminado aceptando la propuesta del Burgos rechazando el interés del FC Cartagena en hacerse con sus servicios. El futbolista de 23 años de edad era el elegido por la comisión deportiva albinegra para completar la posición del mediocentro defensivo acompañando a Andy, Musto y Sergio Guerrero, pero su fichaje por el conjunto burgalés obliga al Cartagena a seguir buscando opciones.Según la información de varios medios de comunicación, Iván significaba la opción prioritaria para el club cartagenero junto a Javi Pérez, que ha fichado por el Huesca. Ambos jugadores han terminado recalando en otros equipos desoyendo los argumentos albinegros. No sólo debe seguir buscando en el mercado el Cartagena la última pieza del centro del campo, sino que también faltan por completar ambos extremos, donde Abelardo sólo cuenta con Jairo y Cedric; la mediapunta, donde Juan Carlos Real es la única opción por el momento; y la delantera, donde Narváez parece no contar para el entrenador y Ortuño no tiene competencia.