Kike Cadete: "Espero que Marc Baró se quede porque aporta competitividad y nos hará mejores a ambos"

Kike Cadete fue presentado como nuevo jugador del Real Murcia. El lateral izquierdo, procedente del Dinamo Tblisis compareció en rueda de prensa junto al director deportivo, Asier Goiria, mostrándose muy feliz de recalar en el club murcianista.

La primera pregunta no podía ser otra que las razones por las que se decidió por el Real Murcia y la respuesta de Kike Cadete no deja lugar a dudas: "Tras hablar con Asier y con la gente del club fue una decisión fácil. Llevaba mucho tiempo fuera de España y quizá es el mejor sitio para volver". Sobre el reto de vestir la camiseta del Real Murcia, Kike Cadete es contundente y está con ilusión y con muchas ganas de vivir lo que debe ser vivir un partido con el campo lleno.

Lucha por un puesto con Marc Baró, jugador que realizó una gran campaña y que no tiene clara su continuidad en el Real Murcia. Kike Cadete no ha querido mojarse sobre si seguirá o no: "Es un compañero más, yo no miro ese tipo de cosas (en referencia a su posible salida), es algo que el club tiene que hablar, no me corresponde. Sobre Marc Baró solo ha tenido palabras de elogio: "Desde que he llegado está siendo un compañero excepcional, me ha ayudado muchísimo". Además, ha querido dejar claro que le gustaría que continuara en el equipo: "Espero que se quede porque aporta competitividad y si peleamos por ese puesto nos hará mejores a ambos".

Sobre la temporada el jugador madrileño es claro: "Las expectativas tanto para el equipo, como en el plano individual son máximas". Kike Cadete ha jugado en equipos grandes en otros países, en estadios grandes y con mucha afición, pero no duda el lateral izquierdo que le va a impactar cuando juegue un partido como local en Nueva Condomina. "Es imposible acostumbrarse a que haya tanta gente detrás y que sientas el cariño desde el primer día y eso siempre es bueno". Ahora le toca a él demostrarlo en el campo: "lo importante es hacerlo lo mejor posible para devolver ese cariño y que podamos".

Presentación de Kike Cadete como nuevo jugador del Real Murcia / Prensa Real Murcia

Ha estado siete temporadas jugando fuera de España. Sobre su estancia en el extranjero tiene claro que ha sido una experiencia muy positiva. El hecho de estar fuera le ha hecho un mejor jugador. "Soy una persona diferente para bien y creo que puedo aportarle al equipo esa experiencia, no solo dentro del campo. Jugar fuera de España ha sido de las mejores decisiones de mi vida, no me arrepiento para nada". Eso sí, se considera uno más dentro del equipo, no piensa que tenga un papel diferente al resto de sus compañeros.

Kike Cadete antes de llegar al Real Murcia disputó la fase previa de la Conference por lo que comenzó a entrenar antes que sus compañeros, pero no cree que eso influya, ya que con el paso de los días y de los entrenamientos todo se iguala dentro del equipo. En el proceso de adaptación al nuevo club, Kike Cadete confirma que, además de los compañeros, también tiene que hacerlo a la temperatura. El hecho de haber comenzado a entrenar antes puede tener ese privilegio, pero no le da excesiva importancia.

Kike Cadete presentado como nuevo jugador del Real Murcia / Prensa Real Murcia

En relación con sus sensaciones tras los primeros amistosos de momento, el jugador es cauto: "El equipo va creciendo poco a poco, el otro día ante el Ibiza fue muy buena prueba donde ya comenzamos a competir. Por lo que he visto esta liga es bastante competitiva y es algo que estamos haciendo bien en pretemporada. Nos acabamos de conocer y este tipo de pruebas nos aportan mucho y nos dan pistas de lo que puede ser la liga. Pero bueno, de aquí a que empiece la liga las cosas cambian mucho y nunca sabes lo que puede pasar".

La última cuestión fue en referencia al entrenador, a Fran Fernández y lo que les pide. Kike Cadete ha sido muy contundente: "Está muy claro lo que nos pide. Quiere que seamos agresivos, que seamos valientes y que seamos muy competitivos. Al final no dejamos de ser defensas, lo primero es defender y luego ya veremos más allá. Nuestro trabajo es hacerle caso al míster y adaptarnos a ello". Sobre la forma de jugar, el entrenador quiere que sea un equipo ofensivo: "Quiere que seamos un equipo valiente, que vayamos hacia adelante, que intentemos ser protagonistas porque somos un equipo capacitado para ello. Desde un primer momento tenemos que imponer nuestro ritmo y buscar eso, ser protagonistas".