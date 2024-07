El FC Cartagena empata en su primera gran prueba de pretemporada (1-1)

Empató el FC Cartagena su cuarto amistoso de pretemporada sin demasiado brillo (1-1). El choque auguraba la primera gran prueba para los de Abelardo de cara a la competición oficial al tratarse de un rival de la categoría y con objetivos similares como es el Eldense de Dani Ponz.

El primero en golpear fue el cuadro visitante que por medio de un astuto Juanto Ortuño, logró ver puerta y ponerse por delante en el marcador llegado el minuto once de partido. Tras una internada por izquierda, y un fallo defensivo de Jorge More en la cobertura, el hermano del ariete cartagenerista quebró hacia adentro y con un sutil disparo de interior al segundo poste deshizo la igualada. De esta forma el FC Cartagena recibía su primer tanto en contra de toda la pretemporada, algo que habla muy bien del trabajo en área propia.

En esos instantes, el cuadro blanquinegro viviría los minutos más difíciles y complicados desde que arrancó con los partidos de preparación. El Eldense supo cómo encontrarle las cosquillas al sistema 4-4-2 de Abelardo con cierta facilidad, algo que preocupó y mucho al técnico asturiano, que viéndose desbordado no paró de corregir desde la banda a sus jugadores. Con ese dominio alicantino, y un Simo exultante sobre el verde por los visitantes, llegaría la peor de las noticias para Kike, jugador del filial cartagenero.

El extremo diestro se echó al suelo y pidió el cambio llegado el minuto 25’ de juego, saliendo en su lugar Puche. En ese momento ambos equipos pactaron para hacer el descanso para hidratarse dadas las altas temperaturas en las instalaciones de La Manga Club. Este corte le vino muy bien a un Cartagena que revivió con las palabras e indicaciones de Abelardo, y prácticamente en la primera acción de vuelta al juego, Andy puso de nuevo el empate.

Tras un buen ejercicio de presión sobre la portería rival, el guardameta Dani Martín terminó dando un pase al que se anticiparía el mediocampista albinegro que prácticamente se quedó en un duelo mano a mano frente al meta. El granadino no se puso para nada nervioso, y haciendo gala de la enorme clase que atesora, Andy amagó con un golpeo largo al segundo poste para acabar finalizando la acción al primer poste con su zurda. Esto hizo al Cartagena coger mucho más aplomo en el partido, y las fuerzas se igualaron. Con dos ocasiones más por parte de los albinegros nos marcharíamos al intermedio.

En la vuelta de vestuarios vimos como Abelardo negó el cambio de once por once, dando unos minutos más de ejercicio a los que salieron de partida para ir habituando a sus jugadores al ritmo de competición liguero. La sorpresa pasado el 60’ llegaba con los cambios, ya que Juanjo Narváez no saltaría al verde por unas molestias en el abductor. A partir de ahí el choque siguió con esa igualdad pasmosa y no se vieron grandes oportunidades a resaltar.

La próxima cita para los cartageneros será el próximo domingo en el reencuentro con su afición en Cartagonova con motivo del Trofeo Carabela de Plata, que este año se disputará ante la UD Almería.

Ficha técnica

FC CARTAGENA: Fuidías, More, Kiko Olivas, Checo, Ríos Reina, Andy, Carmelo, Juan Carlos, Kike, Cedric Teguia, Baldobar y Juan Carlos Real -once titular- Cuñat, Andugar, Martín Aguirregabiria, Alcalá, Vukcevic, Jairo, Sipcic, Puche, Luis Muñoz, Guerrero, Musto y Ortuño.

CD ELDENSE: Dani Martín, Dumic, Piña, Gámez, Marc Mateu, Sergio Ortuño, Cris Montes, David Timor, Simo, Juanto Ortuño y Alan Godoy -once titular- Mackay, Poloni, García, Camarasa, Quintana, Youness, Álex Bernal, Doué, Jorquera, Chapela y Sixtus.

GOLES: 0-1. Min. 11’. Ortuño. 1-1. Min 29’. Andy.

ÁRBITRO: Ojaos Valera.

CAMPO: La Manga Club.