Izan Almansa: "Es importante ahora hacer sacrificios para el futuro"

La temporada 2024-2025 también será de cambios para el ala pívot murciano Izan Almansa, quien después de decidir no presentarse al pasado draft de la NBA, ha firmado contrato con el equipo más laureado de Australia, los Perth Wildcats. Tras un curso pasado decepcionante a nivel colectivo en la NBA G League con Ignite, pero notable a nivel individual, con promedios de 11,7 puntos y 7,2 rebotes, ahora emprende una nueva aventura. Pero antes de viajar para intentar adaptarse cuanto antes a la vida australiana, el murciano, después de participar en el Europeo sub-20 con la selección española y de pasar unos días de vacaciones en Mazarrón, estuvo ayer en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Profesional Universae, donde conoció los grados de Automoción y anunció que próximamente se matriculará en uno de FP.

Almansa, que será imagen y embajador de la institución educativa, que tiene presencia en España, México, Colombia, Costa Rica y Ecuador, ha dado el paso de ingresar en la liga australiana con el fin de llegar más maduro a la NBA. Otros jóvenes talentos, como el francés Alex Sarr, al que han elegido los Washington Wizards con el número 2, A.J. Johnson, Bobi Klintman y Ariel Hukporti han saltado desde Australia a la NBA este mismo verano. Y ese es el objetivo de Almansa, quien ayer manifestó que «estoy muy ilusionado con esta nueva etapa donde quiero demostrar qué tipo de jugador soy y darlo todo para llegar a la NBA».

El interés de los los Perth Wildcats por Almansa venía de lejos, según explicó el jugador: «El interés que han tenido en mí desde hace mucho tiempo me hace mucha ilusión, puesto que un equipo te quiera así y te valore así, es importante. Cuando hablan conmigo se nota que saben mucho de mí y de mi juego, y me explican cómo van a hacer todo. Eso es algo que me inspira confianza. Además, es un equipo ganador y me haría ilusión llegar allí y ganar un campeonato», añadió.

A nivel personal, Almansa lo tiene claro: «Quiero mejorar mucho, aprender de la cultura del país y evolucionar para estar en las mejores condiciones el año que viene», dijo, aunque no se obsesiona con ingresar en la NBA a corto plazo porque «si no llega, el objetivo será seguir allí mejorando y disfrutando».

Para rendir al máximo nivel y que los ojeadores se fijen en él para el próximo draft, quiere el murciano adaptarse cuanto antes a la vida del país: «Aunque llevo mucho tiempo fuera de casa, vivir en Australia, un país que no conozco, se hará un poco complicado, pero es importante ahora hacer sacrificios para tener después una buena vida deportiva», haciendo también alusión a que le tiene respeto a la variada fauna del país, como los escorpiones y las serpientes. «Estoy un poco preocupado por eso, pero al estar en una zona urbana, no pasará nada».

Izan Almansa, de 2,08 metros de altura y 19 años, MVP del Mundial sub-19 en 2023, sub-17 en 2022 y Europeo sub-18 de 2023, llega a un equipo acostumbrado a ganar títulos. Su entrenador es John Rillie, quien en su etapa como jugador estuvo, entre otros equipos, en el AEK Atenas. Entre sus compañeros están Keanu Pinder, quien jugó una campaña en el Baloncesto Fuenlabrada, el base estadounidense Bryce Cotton, ex de Phoenix Suns y Memphis Grizzlies, y el veterano al a pívot Jesse Wagstaff, que ha desarrollado toda su carrera en Australia.

Alucina con las gafas virtuales

En su visita a Universae, Almansa conoció el innovador ecosistema educativo Universae 360. Al ponerse las gafas de realidad virtual, con la que los alumnos del instituto pueden aprender mediante desarrollos de realidad aumentada, simulaciones 3D y gamificación, Izan Almansa exclamó: «¡Qué chulo! De esta manera sí que es divertido y fácil estudiar». Posteriormente y de la mano del director técnico de los grados de Automoción, Pedro Guerrero, conoció los más de 5.000 metros cuadrados de talleres y laboratorios de automoción.