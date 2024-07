Mucho trabajo por delante en la confección del Real Murcia

La confección de una plantilla de Primera RFEF no es cosa sencilla. Menos aún la de un Real Murcia que parece comenzar una nueva e ilusionante etapa tras liquidar su deuda histórica y renovar toda la dirección deportiva y el cuerpo técnico de cara a la siguiente temporada. Asier Goiria y su equipo trabajan a destajo para completar un equipo que buscará el ascenso de categoría un año más, pero aún queda mucho para dar por cerrada la plantilla. Los condicionantes de la competición marcan las posibilidades y en ese punto parece atascado el Real Murcia.

El conjunto grana cuenta actualmente con veintiún futbolistas de la primera plantilla. Veintiún fichas de las 25 permitidas en la categoría de bronce del fútbol español. Nueve de los jugadores de Fran Fernández han sido fichados en el actual mercado y otros doce provienen de temporadas anteriores o la cantera murcianista. No obstante, y aunque pueda parecer que el equipo está casi listo para competir, aún deben producirse muchos movimientos para que el Real Murcia pueda dar el pistoletazo de salida a la campaña 2024-25.

Comenzando por la portería, Gianfranco Gazzaniga e Iker Piedra ocupan ahora mismo la demarcación de guardameta. Tras la eliminación de la normativa que condicionaba esta posición, ya no se necesita un tercer portero sub 23 para alcanzar el número máximo de fichas, sino que esta cifra aumenta de 22 a 25 sin ningún condicionante más allá de la edad de los jugadores del equipo. «Los clubes podrán obtener un número máximo de 25 licencias de futbolistas en su plantilla, de las cuales, no podrá haber más de 18 mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad», cita el reglamento.

La nueva dirección deportiva, comandada por Asier Goiria, se esfuerza para cuadrar el equipo dentro de esas 18 fichas senior y 5 sub 23 obligatorias, contando la primera con el meta.

En la defensa es donde aparece una de las situaciones más curiosas del equipo. Asier Goiria ha hecho oídos sordos a las buenas referencias de Escobar en Orihuela y ha completado los laterales con cuatro futbolistas senior: Cadete y Baró en la izquierda y Mier con David Vicente en la derecha. Jaso y Alberto González son los senior del centro de la zaga y están acompañados por el sub 23 Andrés López en una equilibrada defensa a la que le falta un componente.

En el centro del campo tiene Asier el lío montado. Los fichajes de Yriarte y Boateng suman dos fichas senior más a las ya contempladas con Isi Gómez, Pedro León y Pablo Larrea. En este contexto, el centrocampista con más posibilidades de abandonar el equipo es Totti Vera, que se convierte en futbolista senior para la próxima temporada y no cuenta con la total confianza del entrenador para esa demarcación clave de pivote. Aún así, el canterano y capitán del Imperial sigue a prueba tratando de convencer al cuerpo técnico.

En los extremos, Loren Burón es, por ahora, la única incorporación y el canterano sub 23 Toral se encuentra en la misma situación que Totti. Arriba, Carrillo, Álex Rubio y Pedro Benito pueden ser los delanteros, aunque se espera un movimiento más.

En total, le falta al Real Murcia un central más, tres extremos y un punta, además de cubrir las posibles salidas de jugadores que no se consideren aptos para el equipo, todo ello con dos fichas senior libres y otras dos sub 23 por completar obligatoriamente.