"Hola, Nike, tenemos que hablar": el mensaje de unos murcianos para crear la marca Alcaraz

Destacados y laureados profesionales que acumulan más de 200 premios nacionales e internacionales y que tienen entre 22 y 76 años, se dirigen a la multinacional estadounidense Nike, líder mundial en la ropa deportiva, con un mensaje directo: "Hola, Nike, tenemos que hablar".

El objetivo es que la marca o el tenista se pongan en contacto con ellos en los próximos días para interesarse por el reto y conocer el resultado. Si no contactan con ellos, la propuesta creativa nunca verá la luz. Si lo hacen y llegan a un acuerdo para desarrollar la marca personal del tenista, la agencia donará íntegramente todo lo que gane a la Fundación Alcaraz, cuyo propósito es eliminar los obstáculos a los que se enfrenta la infancia con más dificultad promoviendo sus derechos y procurando su bienestar.

'Let's do it', que juega con el lema de Nike 'Just do it' (simplemente hazlo), se da a conocer como una agencia "efímera" que se pone en marcha en el hospital Virgen de la Arrixaca, en el Palmar. Precisamente junto a la casa del tenista murciano, pretenden engendra por primera un diseño en un centro sanitario porque "debe ser mucho más personal que marca", según exponen. Los próximos martes y miércoles trabajarán en el hospital para dar a luz una marca capaz de representar los valores del tenista murciano con el concepto "Tu marca nace donde tú naces" para reivindicar el talento local y retar a Nike a trabajar con aquellos que comparten origen y valores con Carlos.

Esta iniciativa surge después de que la firma con sede en Oregón anunciara que en su nuevo contrato de patrocinio con Alcaraz traería consigo un sello personal, como hizo con otros grandes del deporte mundial, como los también tenistas Roger Federer y Rafa Nadal y el mismo Michael Jordan, estrella del baloncesto y del deporte, entre otros.

"Unir todo este talento creativo en un reto común y compartido es una oportunidad para expresar nuestra admiración por Nike y Carlos Alcaraz, pero también para reivindicar el poder de lo local en un contexto global. Ocurra lo que ocurra, nosotros ya hemos ganado", declara Jorge Martínez, autor de campañas multipremiadas como 'Pastillas contra el dolor ajeno' o 'Muchoyó' y uno de los integrantes de 'Let's do It'.

"Al más puro estilo David contra Goliat, los creativos murcianos han decidido unirse en un reto sin precedentes: dar a luz en un hospital a la marca de su paisano, del que se sienten orgullosos no solo por sus logros deportivos, sino también por las continuas demostraciones de cariño hacia su lugar de origen. Y lo hacen sin que Nike ni Carlos Alcaraz se lo hayan pedido. Lo hacen porque creen que son los que mejor lo pueden hacer", apuntan en la presentación del proyecto.

La biblioteca del pabellón universitario del hospital se convertirá en un improvisado paritorio creativo con fotografías de alumbramientos reales, obra de la fotógrafa Eva Gascón, quien será la encargada de documentar en directo el proceso de nacimiento de la marca.