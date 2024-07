Carlos Sainz ficha por Williams y resuelve su futuro

Era una de las pocas incógnitas que quedaban de cara a la próxima temporada. Carlos Sainzse quedaba sin asiento tras el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y este lunes Williams Racing ha anunciado el acuerdo con el piloto español. Sainz firma así un contrato multianual, hasta 2026, y se convierte en el compñero de equipo de Alex Albon.

Carlos Sainz abandonará Ferrari esta temporada. No le quedaba otra. La escuderia del Cavallino Rampante le quitó su asiento después de renovar a Charles Leclerc, su apuesta firme, y fichar al ocho veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. El piloto madrileño se quedó fuera de los plantes del equipo italiano semanas antes de iniciarse la temporada y, desde entonces, ha tocado diferentes puertas. Sauber/Audi y Alpine además de Williams se han interesado por incorporar al español, ofreciendole proyectos donde él se convertiria en la apuesta clara de la escuderia. Finalmente ha sido el proyecto Williams de James Vowles el que ha acabado de convencerlo. Correrá para la escudería en 2025 y 2026, lo que dará continuidad a Williams ante un importante cambio reglamentario que supondrá un nuevo perfil aerodinámico y una nueva normativa sobre unidades de potencia que incluye el uso de combustible 100% sostenible.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025", dijo Sainz. "No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, tengo plena confianza en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi viaje en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte", añade.

Sainz sabe que la posición de Williams en el mundial de contructores (9º) está por debajo de Ferrari (3º) y por ello "el objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, al frente de la parrilla. "Es un reto que acepto con entusiasmo y positividad". "Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo".

Desde Williams, no pueden ocultar su ilusión por el fichaje. "Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un pedigrí ganador de carreras, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Carlos no sólo aporta experiencia y rendimiento, sino también una feroz motivación para extraer cada milésima de segundo del equipo y del coche", recalca James Vowles, jefe de equipo de Williams.