El FC Cartagena confirma sus buenas sensaciones (0-2)

Tercer amistoso del nuevo FC Cartagena que dirige Abelardo y de nuevo el equipo albinegro dejó muy buenas sensaciones, en especial en el primer tiempo. Esta vez el rival era exótico, el Al Ettifaq de la liga de Arabia Saudí y aunque la gran mayoría de jugadores rivales eran desconocidos, tanto el técnico Steven Gerrard, como sus principales jugadores, sí eran conocidos. Por lo tanto, un buen test para los portuarios que supieron solventar por 2-0 gracias al tanto de Juan Carlos en la primera mitad y de Luis Muñoz en el segundo periodo.

Abelardo hizo cuatro cambios respecto al amistoso ante el Yeclano. La gran novedad fue la inclusión de Juan Carlos Real, que fue sin duda el jugador más activo y participativo del primer tiempo del partido, anotó el primer gol del choque y tuvo varias opciones para aumentar su cuenta particular.

El encuentro tenía entrada libre hasta que se llenara y la afición respondió llenando la grada de La Manga Club. Las buenas sensaciones de los dos primeros amistosos anteriores y el hecho de que fuera entrada gratuita animaron a la afición albinegra para ver a los suyos y se llevaron un buen sabor de boca. El Cartagena salió muy bien al partido y buscó la portería del rival desde el pitido inicial. Juan Carlos Real, antes del minuto 9, con un derechazo tuvo la primera oportunidad. Jairo desde el perfil izquierdo con un fuerte chut también probó fortuna, pero el balón se marchó a córner. En ese saque de esquina Baldobar remató solo de cabeza pero no acertó con el marco rival. El Ettifaq.

El cuadro saudí, cuya figura más reconocible la tenía en el banquillo, el ex jugador del Liverpool y ahora entrenador Steven Gerrard, intentó hacer daño al conjunto portuario en transiciones rápidas. Toko Ekambi desde la frontal del área estuvo cerca del gol pero su disparo se encontró con un gran Campos que rechazó el esférico. La más clara del primer tiempo la tuvo Juan Carlos Real a la media hora de juego en una transición rápida, pero su disparo forzado en el corazón del área no encontró la red por la actuación providencial de la zaga saudí. Esa acción sirvió como avisó de lo que sería el primer tanto del encuentro tres minutos después. El propio Juan Carlos Real en un rápido movimiento cogió el balón, avanzó con el esférico hasta la frontal del área y ajustó su disparo al palo para hacer el primer tanto de la tarde, nada pudo hacer el meta Turki Baljosh.

Se llegaba al descanso con la sensación de un partido muy serio de los titulares del Cartagena y que con un mayor acierto el encuentro estaría más encarrilado, siguiendo así las grandes sensaciones que dejó ante el Yeclano. De cara al segundo periodo como es habitual en este tipo de partidos comenzó el carrusel de cambios para que todos acumularan minutos de cara al inicio liguero. Abelardo alineó para la segunda parte un once totalmente distinto.

La primera ocasión de peligro del segundo periodo fue de Quique, jugador fichado para el filial procedente del Alcantarilla, pero su disparo cruzado no encontró portería. El cuadro saudí no encontraba facilidad para llegar a la meta del Cartagena que en el segundo periodo defendía Toni Fuidias. Superado el minuto 60 estuvo cerca Toko Ekambi pero no conectó un buen centro desde el perfil derecho. Esa ocasión cambió el rumbo del encuentro y empezó a sufrir el conjunto portuario que no conseguía frenar la verticalidad de los saudíes. Álvaro Medrán en un libre directo también lo probó pero de nuevo el guardameta del conjunto portuario tuvo que intervenir. El meta tuvo mucho más trabajo que su compañero de portería en el primer periodo.

Luis Muñoz ya en el tramo final del partido marcó el gol definitivo para que el Cartagena se llevara el amistoso. El centrocampista aprovechó un balón suelto, tras una falta lateral desde el perfil derecho y su disparo seco y abajo desde la frontal del área fue imposible para el portero saudí. El encuentro terminó con 2-0 y el Cartagena volvió a ganar y volvió a dejar su portería a cero. No fue un encuentro redondo, pero sí fue mejor que su rival y venció con total merecimiento. Todavía quedan varias semanas para el inicio de la competición pero el equipo portuario está dejando muy buenas sensaciones.

Ficha técnica

FC Cartagena: P. Campos, Jorge Moreno, Sipcic, Kiko Olivas, Vukcevic, Musto, Carmelo, Sergio Guerrero, Jairo, Juan Carlos Real y Baldobar. También jugaron: Toni Fuidias, Aguirregabiria, Alcalá, Checo, Ríos Reina, Andy, Luis Muñoz, Quique, Cedric, Narváez, Ortuño y Puche.

Al Ettifaq: Turki Baljosh, Hendry, Al Dosari, Radhi Al-Otaibi, Al Bishi, Hassan Al Muslim, Álvaro Medrán, Vitinho, Khalid-Al Ghannam, Ekambi y Moussa Dembele. También jugaron: Rodak, Alshahrani, Aldawaa, Tisserad, Gray, Al Saad, Ozdamer, Alghamadi, Alkhaibari, Dawran, Khateeb y Al-Maiki

Goles: 1-0. Min. 33: Juan Carlos Real. 2-0. Min. 82: Luis Muñoz