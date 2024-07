El Real Murcia, en la pugna de aficiones de Primera RFEF

No ha dado el Real Murcia, precisamente, demasiados motivos deportivos en los últimos años para hacer crecer su masa social, no obstante, el ‘gigante dormido’ sigue generando una pasión muchas veces inexplicable. Diez años fuera del fútbol profesional y decepciones de todos los colores no han conseguido ‘matar’ a una afición que lleva mucho tiempo sin alegrías. Ni si quiera rozar la desaparición pudo con aquellos que sienten al Real Murcia.

Todo lo contrario. Aquel episodio unió más a la parroquia murcianista para desear con más fuerzas la recuperación y regreso a escena. Ese momento parece haber llegado de la mano de Felipe Moreno, quien, al frente del club, ha logrado reinstaurar entre la gente la ilusión por grandes objetivos: profesionalización del club desde la base, promesa de una ciudad deportiva realizable y liquidación de la deuda histórica con la Agencia Tributaria con el pago de más de 6 millones de euros de hace apenas unos días.

Todos estos acontecimientos no han movido al Real Murcia de donde se encuentra, pero han servido para cimentar la base de lo que puede ser una nueva era. Y eso, la afición que ha presenciado todo tipo de escenarios, que se ha hecho experta en causas legales, que ha sufrido constantes mentiras y engaños, y que se ha agarrado a cualquier indicio de resurrección, lo sabe. Lo sabe y no quiere perderse una temporada que puede ser histórica.

La campaña, en datos

Los datos no mienten y la campaña de abonados del Real Murcia supera con creces a la del pasado año. Si ya aquella fue muy positiva, captando a más de 13.000 aficionados de cara a la temporada 2023-24, esta promete ser mejor. Con el punto de medición a la misma altura del año, la campaña de abonos de 2024 se sitúa muy por encima de la de 2023 alcanzando los 7.000 aficionados frente a los 5.000 del pasado verano. Además, las peñas aún no han sido incluidas en el recuento total, lo que presupone un enorme aumento próximamente.

En el podio de los ‘gigantes’

Puestos en perspectiva, estos buenos números del Real Murcia ganan aún más relevancia. En una comparativa con los clubes más grandes fuera del fútbol profesional, el club grana se mantiene en el podio de los que más aficionados cuentan por el momento. Empatado con el Hércules, el Murcia se mantiene en segunda posición, sólo por debajo del Recreativo de Huelva, equipo que suma 7.115 personas, apenas una centena por encima.

Por debajo, y a mucha distancia de los tres ‘gigantes’, quedan Unionistas -4.300-, Badajoz -4.000-, Sant Andreu -3.600-, Ponferradina -3.582- o Ceuta -3.500-, entre muchos otros.

Cuando el listado de las peñas murcianistas se añada al registro total se sabrá con exactitud si el club grana ha dado un salto cuantitativo en su afición o se mantiene en números similares a los del pasado curso. En los mejores pronósticos comienza a aparecer la cifra redonda de 15.000 abonados, lo que sería un muy buen síntoma de ilusión en la fiel parroquia murcianista.

Segundo choque amistoso

El Real Murcia afronta hoy su segundo partido amistoso de la pretemporada 2024-25. Lo hará frente al Millwall FC de la segunda división inglesa sólo dos días después de su primera prueba, que tuvo lugar el pasado miércoles contra el Nottingham Forest sub 21. El segundo encuentro, como el primero, se disputará en Pinatar Arena a las 10.30 de la mañana para evitar las altas temperaturas.