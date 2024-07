José Antonio Carrillo Morales: El entrenador de los siete aros olímpicos

No hay en la Región de Murcia ningún entrenador que haya estado en más Juegos Olímpicos dirigiendo a un deportista. París 2024 serán los séptimos para José Antonio Carrillo, el mago de la marcha, el hombre que ya tiene edad para jubilarse pero al que no permiten sus atletas que dé ese paso. Serán sus quintos Juegos como entrenador oficial y los séptimos con un atleta entrenado por él desde que en Atlanta 96 estuvo con Fernando Vázquez, uno de los pioneros, quien acabó trigésimo noveno en los 20 kilómetros.

Desde entonces, Carrillo, un hombre de fe, licenciado en Medicina y atleta desde que era un niño, solo ha faltado a Sidney 2000. En 2004 se presentó en Atenas con Juan Manuel Molina, que logró un diploma con un quinto puesto. La gorra que utilizó el atleta con doble fondo y cubitos dentro para combatir el calor, dio mucho que hablar en ese momento. Molina Morote, que en 2002 había logrado la medalla de bronce en el Europeo de Munich, regresó a casa con un excelente resultado y una sonrisa de oreja a oreja, siendo recibido por sus paisanos como un medallista más en la Esquina del Convento, el lugar donde tradicionalmente los ciezanos agasajan a sus deportistas.

En 2008, en Pekín, Carrillo repitió con Molina, que fue duodécimo, e incorporó a un joven Benjamín Sánchez Bermejo, que acabó decimotercero. Y ya en Londres 2012 se cayó Molina, pero entonces sumó a su nómina de olímpicos a Miguel Ángel López Nicolás, un chico de Llano de Brujas que en París cumplirá sus cuartos Juegos. Benjamín dio el salto a los 50 kilómetros, mientras que López igualó el resultado de Molina en 2004, un quinto en los 20 kilómetros que fue el presagio de lo que vendría después con su título de campeón del mundo. Pero eso fue justo antes de Río 2016, donde el murciano llegó como el líder mundial, pero las cosas no le salieron como esperaba ni en los 20 ni en los 50 kilómetros, donde acabó retirándose.

Desde Extremadura, concretamente desde el pueblo de Llerena, un joven Álvaro Martín Uriol, maravillado por la técnica de los marchadores salidos de la cantera ciezana, llamó a la puerta de Carrillo y se incorporó a su plantilla de marchadores. Primero fue a distancia, pero tras la pandemia decidió hacer las maletas y trasladarse hasta Cieza para estar todos los días entrenando con los mejores. "Me ha tocado la lotería", ha dicho en varias ocasiones Carrillo, devoto del Cristo del Consuelo. Porque Martín, más allá de su calidad deportiva -fue doble campeón del mundo en 2023 y se presenta como el gran favorito para hacerse con el oro-, es un excelente compañero y amigo, una de esas personas que son capaces de sacrificarse por los demás en un deporte individual.

En Tokio estableció Carrillo su récord de atletas en unos Juegos. Estuvo Álvaro Martín, que se quedó a un paso del podio, en el puesto más ingrato, el cuarto. También Miguel Ángel López y el alicantino Luis Manuel Corchete.

En 2024 repite con Álvaro Martín y López estará en el relevo mixto, aunque el de Llano de Brujas tendrá que esperar hasta el último momento para conocer si es uno de los dos hombres elegidos, aunque todo apunta a que así será después de las buenas actuaciones que realizó en los criteriums de Valencia y La Coruña, además de su segundo puesto con una excelente marca en el Campeonato de España en pista que se celebró a finales de junio en La Nucía.

Carrillo ya vio cerca en Río la posibilidad de tener un campeón olímpico y de romper el gorro que siempre le acompaña, que es su objetivo. Pero ahora, con Álvaro Martín, un extremeño murcianizado que tiene en su palmarés dos títulos europeos (Berlín 2018 y Múnich 2022), y la doble medalla de oro en el Mundial de Budapest de 2023 en 20 y 35 kilómetros, lo tiene aún más cerca. La cita será el jueves 1 de agosto.

Pero es que nadie puede descartar que también España consiga hasta dos medallas en los relevos -la prueba está prevista para el miércoles 7 de agosto- que se estrenan en París. Porque nadie vislumbra en otros países mejores parejas que las que pueden presentar los españoles.