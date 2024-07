El Real Murcia comienza a carburar, pero se olvida del gol en su primer amistoso

El Real Murcia empató ayer en su primer partido de pretemporada ante el Nottingham Forest sub-21 (0-0). Un encuentro con pocas ocasiones, pero que dejó buen sabor de boca, pese al poco tiempo de trabajo que lleva el equipo grana bajo las órdenes del técnico Fran Fernández. Los nuevos fichajes hicieron su debut y ofrecieron buenos minutos sobre el césped.

En el primer tiempo, algunos de los nuevos fichajes del conjunto grana se estrenaron con la indumentaria murcianista, que todavía era la oficial al no estar presentadas las equipaciones para la campaña 2024-2025, como Pedro Benito, Gazzaniga y Richard Boateng. Sorprendió la posición que le asignó Fran Fernández a Pedro León, quien abandonó la banda derecha para situarse en la media punta.

Le costó entrar al Real Murcia en el encuentro, sobre todo en la salida de balón, que fue donde más dificultades tuvo. Su rival aprovechó esos errores y creó la primera gran oportunidad del encuentro. Perkins consiguió internarse en el área, en un mano a mano contra Gazzaniga, quien se hizo enorme y consiguió atajar el disparo cruzado del futbolista inglés.

A Fran Fernández se le vio muy atento durante los primeros 45 minutos, hablando con sus futbolistas y corrigiendo en todo momento los errores que observaba desde la banda. A mediados del primer tiempo decidió cambiar a posición a Pedro Benito y a Álex Rubio, mandando al primero a la banda derecha y al segundo a la punta de ataque.

Tras el parón para la hidratación, el conjunto grana consiguió dar un paso adelante y empezó a encontrar espacios y conectar mejor. Comenzaron a llegar las oportunidades. Primero lo intentó Pedro Benito, tras un buen pase de Baró, que buscó línea de fondo, pero nadie apareció para recibir en el punto de penalti. Toral también buscó portería con un disparo a la escuadra del palo corto, tras una buena combinación entre Boateng y Larrea. Por último, y la más clara para el Real Murcia antes del descanso, fue un potentísimo disparo desde lejos por parte de Pedro Benito, que se fue desviado.

«Llevamos poco trabajo, queda mucho por mejorar»

El Real Murcia disputó ayer su primer encuentro de pretemporada, y dejó buenas sensaciones pese al empate sin goles ante el Nottingham Forest. Un duelo que se produjo después de que el equipo murcianista tan solo lleve una semana trabajando, aprendiendo los nuevos conceptos del técnico Fran Fernández y aclimatándose a sus exigencias. «Se han visto buenas sensaciones, cosas muy positivas, llevamos poco tiempo de rodaje, es nuestro primer partido, con cosas por mejorar, pero el equipo ha venido con ganas», comentó José Ángel Carrillo al finalizar el encuentro. El nuevo entrenador del Real Murcia, pese a llevar poco tiempo en el club, y menos aún al mando de los jugadores, ya va implantando en ellos, su idea de lo que quiere que el equipo represente. «Quiere que seamos un equipo que no solo se identifique con tener la pelota, que cuando juguemos verticales, con las bandas o más directos, que no tengamos miedo. Después quiere que seamos un equipo compacto y serio», añadió el delantero. «Este año tenemos que ser más serios, tener los pies en el suelo, y formar un equipo rocoso, aguerrido y que sepa lo que es la categoría», aventuró Carrillo de cara al inicio de la temporada.

Isi Gómez, con molestias

El segundo tiempo arrancó con un nuevo once por parte del Real Murcia. El único jugador que aguantó tras el descanso fue Larrea, ya que Isi Gómez no jugó ningún minuto por unas molestias y se quedó haciendo ejercicios al margen del grupo. Las novedades de este segundo once fueron el debut de Mier, Jaso y Cadete. En la segunda mitad la ocasión más clara fue por parte del Real Murcia, a los pies de Totti, quien se zafó del guardameta en el lateral del área y sacó un disparo a portería, pero al estar tan escorado, el esférico se paseó por línea de gol y se acabó marchando por fuera.

El nivel ofrecido por los futbolistas fue bueno. En cuanto a los nuevos fichajes, Mier estuvo muy bien el lateral derecho, demostrando su calidad defensiva y su liderazgo. Jaso cerró muy bien la defensa y por último, Cadete cumplió con su papel, pero no tuvo mucho protagonismo por su banda.

