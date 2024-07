Manolo Breis confirma la llegada de Jorge Moreno al FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena, con la comisión deportiva al mando, sigue trabajando para cerrar posiciones de cara al inicio de liga centrado en la defensa. Durante la presentación de Andrika Vukcevic, quien completó con su llegada el lateral izquierdo, el director deportivo, Manolo Breis, confirmó la llegada de un nuevo defensor. Se trata de Jorge Moreno ‘More’. El de Jorge fue un movimiento adelantado por varios medios y llegaría en calidad de cedido al Cartagonova con su cartel de polivalente como principal aval. El anuncio oficial es inminente.

El Cartagena necesita reponer la salida de Iván Calero, que dejó un hueco libre en el carril derecho albinegro donde Martín Aguirregabiria se ha quedado sin competencia por el puesto. Ese hueco va a ser ocupado por Jorge Moreno (2001, Tres Cantos), jugador del filial de Osasuna que ya ha debutado con el primer equipo rojillo. El madrileño puede desempeñarse como central, lateral izquierdo y lateral derecho, característica que ha llevado a la comisión deportiva a decantarse por él.

El joven futbolista de Osasuna se encuentra en pleno crecimiento y la Primera RFEF parece quedársele pequeña. El año pasado, a las órdenes de Santi Castillejo en el filial, disputó 34 encuentros anotando un gol y llamó a la puerta de Jagoba Arrasate para debutar en Primera. Lo hizo nada más y nada menos que en San Mamés.

Jorge se despidió de sus compañeros el pasado lunes, cortando su pretemporada en las instalaciones deportivas de Tajonar para poner rumbo a Cartagena. El central se encuentra ahora en la ciudad portuaria, donde ya ha pasado reconocimiento médico y espera la documentación para ser anunciado como nuevo futbolista albinegro.

«Aún no está cerrado porque no está la documentación firmada, pero está muy cerca e incluso ha pasado reconocimiento en Cartagena», confirmó ayer Manolo Breis. «Es un jugador con el que venimos hablando desde hace unos días y si no pasa nada quedará cerrado porque la relación con Osasuna es excepcional», explicó el directivo. Con Jorge Moreno, El Cartagena da por cerrada la zaga con dos futbolistas por posición y puede centrar el tiro en la delantera, donde aún faltan varias piezas por llegar.