La losa más pesada del Real Murcia ya es historia

Un día para la historia del Real Murcia el que se vivió ayer. De esos que serán recordados entre su afición durante muchos años, y no es para menos, pues aunque no hubo trofeo que celebrar, la entidad grana dio un paso de gigante en su proyecto que no solo repercutirá positivamente en los despachos de la Nueva Condomina, sino que también se dejará notar en lo deportivo, solo es cuestión de tiempo. Porque el Real Murcia puede por fin gritar a los cuatro vientos que se ha quitado de encima la deuda con Hacienda, esa que le perseguía desde 2007 y que marcó quizás su etapa más oscura.

Así lo hizo oficial ayer a través de un comunicado en el que el Consejo de Administración del club murcianista anunciaba haber recibido el documento que acredita que está al día tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social, todo ello tras haber abonado el pasado viernes su presidente, Felipe Moreno, los más de seis millones de euros de deuda que tenía contraídos con el erario público. «Por fin hemos conseguido cerrar una herida que puso contra las cuerdas a este centenario club durante muchos años. Parecía un reto imposible, pero lo hemos conseguido. Dejamos atrás el concurso de acreedores, la deuda con la Seguridad Social, hemos solucionado otros grandes problemas y ahora hemos logrado otro hito histórico zanjando la deuda con la Agencia Tributaria tras el pago de más de seis millones de euros», explica el comunicado.

Un auténtico punto de inflexión en la historia reciente del Real Murcia que ha llegado de la mano de un Felipe Moreno que ha demostrado cumplir con lo que un día prometió. Siempre con el objetivo de devolver a la afición murcianista la mejor versión de su equipo, aunque para ello hayan tenido que realizar algún que otro sacrificio: «Emprendimos un Plan de Reestructuración que nos obligó a tomar decisiones difíciles y que pusimos en marcha con la ayuda y comprensión de miles de murcianistas que han confiado en nosotros y que han hecho un sacrificio por el bien del Real Murcia. La gran mayoría de las personas que aman este club nos han entendido y nos han apoyado, y eso es lo que más nos complace y lo que más fuerzas nos da para seguir trabajando».

Sin duda, la liquidación de la deuda con la Agencia Tributaria ha sido recibida en la capital del Segura como la primera piedra del proyecto de un Real Murcia que por fin puede soñar con una vuelta sólida al fútbol profesional, tal y como se deja ver en el comunicado: «Tras todos estos meses de sacrificio, el horizonte está más despejado y estamos preparados para emprender un nuevo camino por el que llevar a esta gran institución al lugar que se merece. Hemos cumplido todas nuestras promesas, y ahora nos gustaría contar con el apoyo de las instituciones y de todo el tejido empresarial de la Región, y más después de demostrar con hechos la firmeza y seriedad de nuestro proyecto. Y, por supuesto, esperamos que todos los aficionados que por un motivo u otro se alejaron del club, nos apoyen en esta campaña de abonos para que su aliento se pueda dejar sentir en nuestro estadio. Para nosotros sería otra gran victoria. Os necesitamos a todos, el Real Murcia está muy vivo».

Por el momento, el club grana ya está capacitado para contratar futbolistas del extranjero de cara a una plantilla 2024-2025 que puede ilusionarse seriamente con el regreso al fútbol profesional.

Sorteo de Primera y Segunda RFEF

Todo listo para que Real Murcia y Yeclano Deportivo conozcan hoy, a partir de las 13:30 horas, su calendario (asimétrico libre como en los últimos años) para esta nueva temporada 2024-25 que está por comenzar. El sorteo, tanto de Primera RFEF como de Segunda RFEF, tendrá lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, y podrá seguirse a través de la página web y las redes sociales de la RFEF.