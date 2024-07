El Hozono Jairis, con el reto de ser un buen estudiante

El Hozono Global Jairis ya conoce el calendario de la temporada 2024-2025 en la Liga Femenina Endesa. Las jugadoras que esta temporada entrenará Bernat Canut debutarán el 5 de octubre en la pista del IDK Euskotren de San Sebastián, para una semana después, el 12 del mismo mes, recibir al Oses Construcción Ardoi de la localidad de Zizur Mayor, cerca de Pamplona, que es un recién ascendido a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Será el estreno en el pabellón Fausto Vicent, que este verano está experimentando mejoras, para un curso donde las de Alcantarilla debutarán en la EuroCup Women, participando así por primera vez en competición continental después del brillante quinto puesto obtenido en la pasada campaña.

Posteriormente, en la tercera jornada, las murcianas tendrán el primer test ante un candidato al título de liga, el Casademont Zaragoza, para en la cuarta recibir en el Fausto Vicent al Baxi Ferrol.

Tanto en la primera como en la segunda vuelta, pese a que el calendario no es simétrico y, por tanto, no se da el mismo orden de emparejamientos, el Hozono Jairis vivirá los duelos ante los equipos más potentes en la recta final. Por ello tendrá que ser un buen estudiantes y hacer los deberes desde el inicio. En la primera, donde se encontrará con el Spar Girona en la sexta jornada a domicilio, tendrá en la antepenúltima y penúltima los duelos contra el Perfumerías Avenida Salamanca, que este curso estará dirigido por Anna Montañana, la entrenadora que llevó al club de Alcantarilla a la conquista del quinto puesto; y el Valencia BC, en ese caso en La Fonteta. El cierre de la primera vuelta, en la que disputará el equipo siete partidos ante su afición y ocho fuera, será en casa ante Cadi La Seu, el equipo con el que debutó en la máxima categoría Bernat Canut. Por tanto, complicada recta final en la que podría estar en juego una de las ocho plazas para estar en la Copa de la Reina que se celebrará del 20 al 23 de marzo en Zaragoza. Por ello, será vital para el Jairis iniciar bien el campeonato y acumular un buen número de triunfos para no llegar con apuros a las jornadas decisivas.

En la segunda vuelta tendrán que pasar por el Fausto Vicent el Valencia BC, en la vigésima jornada, el Casademont Zaragoza, en la vigésimo segunda, y el Spar Girona, en el cierre del campeonato el 19 de abril. El duelo ante el Perfumerías Avenida en Salamanca será a cuatro jornadas del final.

A la dureza de una Liga Femenina Endesa cada vez más competitiva y con equipos de la clase media que han experimentado un crecimiento, el Hozono Global Jairis tendrá que unir el calendario de la EuroCup Women, donde en la primera fase se enfrentará al Panathinakos griego, subcampeón de su liga, al AZS UMCS Lublin polaco y al ganador del duelo de la fase previa entre el UFAB 49 Angers francés y el TFSE MTK Budapest húngaro. El conjunto murciano quedó encuadrado en el grupo B en un torneo donde también habrá otros dos españoles, el Movistar Estudiantes y el IDK Euskotren, frente al que precisamente debutará en liga.

Plantilla a punto de cerrarse

El Hozono Jairis está a falta de un fichaje para cerrar una plantilla con once fichas senior. Después de solventar la salida de Anna Montañana, quien tenía contrato con el club, ha logrado renovar a cinco jugadoras que fueron capitales el curso pasado. De esta forma, continúan las bases Aina Ayuso y Carmen Grande, la alero Belén Arrojo, quien fue intervenida y no podrá comenzar la liga con sus compañeras, la también alero Lou López-Sénechal, y la ala pívot Chelsea Nelson.

La ala pívot internacional Paula Ginzo, ex del Valencia que está en los Juegos de París con la selección española, la joven alero Txell Alarcón, que procede del Araski, la escolta checa Petra Holesinska (ex Casademont Zaragoza), la pívot belga Becky Massey, que procede del IDK Euskotren, y la sueca Stepahie Visscher, una jugadora que se puede desenvolver tanto de alero como de ala pívot, han sido los fichajes anunciados por el club, que está a la espera de confirmar la contratación de otra jugadora interior que incrementará aún más el nivel de la plantilla.

En total serán once las componentes del plantel, a las que se unirán algunas jugadoras de la cantera que estarán en la dinámica del primer equipo.