Gonzalo Verdú evoluciona, pero no se pone plazos

El Fútbol Club Cartagena continúa preparando la temporada 2024-25 con trabajo en el césped de la ciudad deportiva y en los despachos, buscando completar una plantilla que, por el momento, cuenta con diecisiete futbolistas del primer equipo. No obstante, mientras dieciséis de ellos se esfuerzan por coger el ritmo y ganarse un puesto en el once, uno se emplea a fondo para volver a estar disponible. Se trata de Gonzalo Verdú. El cartagenero sigue recuperándose de su operación de rodilla para intentar volver al equipo con total garantía. Desde el club se evita poner plazos a su vuelta con la intención de no correr ningún riesgo que pueda poner en peligro la temporada del central.

Arrastró Gonzalo Verdú molestias en su rodilla derecha durante gran parte de la pasada campaña. Una rodilla que ya le había dado problemas en el pasado y que se operó en 2021, cuando aún militaba en el Elche, por una afección en el ligamento lateral interno. Aunque completó la primera vuelta con el cuadro albinegro sin mayores problemas e inició la segunda con confianza, fue en el último tercio del curso cuando comenzó a verse perjudicado por su dolencia.

Comienzo del dolor

Un susto en Leganés en la trigésimo tercera jornada sirvió como aviso. Entonces no pasó a mayores e incluso volvió a ser titular a la semana siguiente durante un buen momento de forma del defensor. Sin embargo, se cayó del equipo en el tramo final siendo suplente en la fecha 36 y jugando únicamente 9 y 3 minutos respectivamente en las dos siguientes. Fue aquí cuando el futbolista, junto con la recomendación de los servicios médicos del club, decidió pasar por el quirófano el 21 de mayo con la vista puesta en el curso 24-25.

Cuando fue operado en 2021 siguió la misma estrategia que ha seguido ahora: someterse a la intervención a final de temporada para llegar en forma a la siguiente. En ambas ocasiones, una artroscopia ha sido la solución.

Un paso más cerca

Superado el quirófano, Gonzalo se puso a trabajar en su vuelta de la mano de los servicios de fisioterapia del FC Cartagena. El gimnasio fue el primer paso y allí recuperó el zaguero la movilidad articular, superó el dolor y recobró cierto tono muscular para asegurar la zona y prevenir posibles inestabilidades. Durante la última semana, el cartagenero ha dado un paso más y ya se ha calzado las zapatillas para saltar al césped, realizar carrera continua y otro tipo de ejercicios individuales que le aportan movilidad más propia de las acciones que se dan durante un partido de fútbol.

El siguiente escalón de su recuperación se dará cuando cambie las zapatillas por las botas y entre en contacto con el balón nuevamente. También de manera individual. Para esto no hay un plazo, pero podría ocurrir en el espacio de un mes, justo lo que resta para comenzar la competición. Más tarde, debería entrar con el grupo antes de recibir ese ‘alta competitiva’ que sólo el entrenador puede conceder.

En este contexto, se da casi por seguro que Gonzalo se perderá el inicio de la temporada. Con una nómina de cuatro centrales que se da por cerrada, Abelardo espera que Pedro Alcalá, Nikola Sipcic y Kiko Olivas se mantengan sanos durante la mayor parte del tiempo hasta que pueda contar con todos sus defensores. No tendría por qué tener problemas el conjunto portuario, pero debe andar con pies de plomo en su preparación para llegar a las primeras jornadas con el mayor número de piezas disponibles.