El atletismo regional, camino de las urnas por primera vez

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, después de celebrar el pasado sábado su Asamblea, se encuentra ya inmersa en el proceso electoral para elegir al presidente para el período 2024-2028. Como es preceptivo todos los años olímpicos, las territoriales tienen que renovar sus asambleístas y directivas. Hasta la fecha, nunca se ha llegado a una elección de presidente en una votación final en el atletismo regional. Pero todo apunta a que en esta ocasión sí se dará esa situación, puesto que Antonio Jesús Cutillas Bermúdez (Cieza, 13 de septiembre de 1971) ya ha dado a conocer que quiere ser el próximo presidente y pugnar con la actual mandataria, la jumillana Pruden Guerrero, que tiene previsto presentarse a la reelección, en los comicios que concluirán el viernes 18 de octubre.

Cutillas Bermúdez, quien fue secretario de la FAMU durante una década y que está vinculado al atletismo desde 1987, dejó la directiva en enero de 2023 por discrepancias. Ahora, con el respaldo de un amplio grupo de personas vinculadas a este deporte, se postula para ser el próximo presidente aun sabiendo de las dificultades que entraña esta misión: «Principalmente me motiva poder dar un aporte extra a la gestión que se está llevando en la Federación», dice el ciezano, quien recuerda que hace año y medio «di un paso al lado porque psicológicamente estaba muy cargado y empecé a sufrirlo físicamente, motivado, obviamente, por una gestión que creo que se podría mejorar». Después de este tiempo, «visto desde fuera, tienes otro prisma. Hay personas que me han ido incitando para dar ese aporte extra y retomar los niveles de gestión de la época de la presidencia de Juanma Molina».

Cutillas Bermúdez, al igual que un amplio sector de personas vinculadas al atletismo, dice que «se puede hacer mejor», aunque sin entrar en detalles: «En todos los sentidos, en todos los sectores, se puede mejorar. Hay sectores que funcionan de una manera y otros de otras, pero en el sentir general de la Federación está esa carencia en cuanto a nivel de gestión», explicó ayer a esta Redacción.

Acceder a los órganos de gestión en unas elecciones sin estar en la directiva suele implicar mayores dificultades para los aspirantes: «Sí, sé que es más difícil, pero a pesar de ello, merece la pena intentarlo. Creo que merece la pena intentar volver a tener ese estatus de Federación que teníamos hace cuatro años porque se puede mejorar todavía. Eso es lo que me lleva a dar este paso. No es que la actual directiva no estén haciendo lo que considera mejor, y pienso que lo está haciendo lo mejor que creen, pero también opino que puedo aportarle algo más para tener todos los estamentos en un buen nivel de satisfacción».

Cutillas ha recogido las inquietudes de los clubes de la Región y también de deportistas. Asegura que «me llegan quejas por todos los sectores, desde los clubes de atletismo puro y que comparto al cien por cien, como de otros sectores que también son importantes como son el trail, la ruta y el cross. Donde haya una persona involucrada con el atletismo se tiene que sentir cobijada por la Federación, y en los últimos tiempos hay ciertas patas de la mesa que cojean, cuando no todas», añade Cutillas, quien es técnico deportivo del ayuntamiento de Cieza y profesor asociado de la Universidad de Murcia.

Desde ayer, tras aprobarse el calendario electoral el pasado sábado, se abre un proceso que tendrá como primer test la elección de la asamblea el 21 de septiembre. Ahí estará la clave y los interesados en la presidencia deberán conseguir un puesto para poder presentar su candidatura. La elección final se llevará a cabo el viernes 18 de octubre.

Por primera vez en la historia de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, se puede vivir una pugna final en las urnas. Durante el largo mandato del ceheginero Rosendo Berengüí y en los ocho años que estuvo a continuación Juanma Molina, así como cuando fue elegida Pruden Guerrero, nunca se llegó a la votación final y los presidentes fueron proclamados al ser los únicos que concurrieron.